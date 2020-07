Logický zájem o investování do biotechnologií začíná připomínat bublin

Růst hodnoty farmaceutických a biotechnologických firem zažívá letos nebývalou dynamiku. Broker ProfitLevel analyzoval faktory tohoto růstu a jeho rizika, která mohou vyústit ke splasknutí akciové bubliny.

Biotechnologický SPDR ETF XBI fond se stal pro spekulativnější investory zajímavou investicí, nejen do velkých, ale i menších perspektivních amerických společností, jako přímé investování do jednotlivých tradičních biotechnologických gigantů. Porovnání výkonnosti indexu S&P 500 se zmiňovaným ETF fondem ukazuje zhodnocení o více než 22 % od začátku roku oproti poklesu indexu S&P 500 o přibližně 1 % za sledované období.

Mezi nejzvučnější společnosti, které vyvíjejí vakcínu proti koronaviru jsou: německý CureVac a BioNTech, britská AstraZeneca, americká Moderna a Gilead. V centru pozornosti byly minulý týden údaje z počátečních pokusů vakcíny, kterou vyrobila britská AstraZeneca. Novinky o "robustní" imunitní odpovědi na vakcínu, kterou vyvinula americká společnost Moderna se sídlem v Bostonu, zvýšili v průběhu minulého týdne svou cenu akcií o 16 procent. Díky udělení statusu amerického regulačního úřadu status "robustní '', německých BioNTech také zaznamenal nárůst ceny.

Moderna a BioNTech používají laboratorně vyrobené molekuly, které kódují proteinové molekuly na povrchu viru, aby stimulovaly imunitní odpověď těla. Důkaz koncepce by v portfoliích společností posílil další vakcíny zaměřené proti rakovině a jiným nemocem.

Pfizer, který se spojil s BioNTech, má v úmyslu dosáhnout zisku vakcínami. Moderna také žádá, aby jí investoři, včetně těch, kteří se v květnu podíleli na navýšení kapitálu o 1,3 miliardy dolarů, byli odměněni za rizika spojená s výrobou vakcíny ještě před jejím schválením. V roce 2021 by mohlo být očkovaných nejméně 50 milionů lidí při 50 USD za dávku. Cena akcií Moderny se letos čtyřnásobně zvýšila.

Najít společnost a doufat, že právě ta nejen vynalezne lék, ale také projde všemi testy je přímo nemožné, pokud nedisponujete tajnými firemními informacemi. Při pohledu na trh jsou signály společností nejasné, neboť zasvěcení buď prodávají akcie, nebo tyto společnosti emitují nové akcie při současném ocenění, které jsou na kilometry vzdálené od jejich vnitřních hodnot. Investoři investováním do akcií však zatím nezískávají hodnotu, protože není jasné, co zasvěcení lidé ve společnosti těmito kroky sledují. Generální ředitel společnosti Moderna nedávno prohlásil, že při vyvíjení vakcíny COVID vidí "vysokou pravděpodobnost úspěchu", která byla následně potvrzena informací, že vakcína vyvinula neutralizační protilátky v krvi všech účastníků testů. Na druhé straně tento rok stejný člověk prodal akcie v hodnotě přibližně 21 milionů dolarů, přičemž další zasvěcení prodali akcie v hodnotě vyšší.

WHO (Světová zdravotnická organizace) odhaduje, že se v současnosti na světě vyvíjí více než 100 vakcín proti koronaviru. Šílenství a hromadné investování vlád do biotechnologického sektoru jednoho dne pomine a otázkou je, čí vlády nadále budou financovat tento sektor ve stejném objemu nebo se vrátí do starých kolejí. Podle studie společnosti Stifel, která provedla průzkum s vedoucími pracovníky v oblasti zdravotnictví a investory, přes 90 % respondentů uvedlo, že od vlád očekávají, že budou pokračovat v investicích na usnadnění zmírňování chorob po odeznění pandemie. Zajímavé je, že v současnosti výdaje největší ekonomiky světa, USA na zdravotní péči tvoří 18 % HDP a očekává se, že se to v následujících letech zvýší.

Pokud trend zmiňovaného ETF fondu bude i nadále růst, je možné, že se vytvoří bublina nejen v zmiňovaném fondu, ale celém biotechnologickém sektoru. Když spekulativní akcie spojené s virem stoupají, zvyšují svůj podíl v ETF fondu, což způsobuje, že peníze se do těchto akcií automaticky vracejí, čímž je ještě více tlačí nahoru. Pokud by se naplnil zmiňovaný scénář, biotechnologický průmysl by zůstal v centru pozornosti u investorů i v budoucnosti.