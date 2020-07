Nákupní signály na akcie Netflix (NFLX) a Salesforce.com (CRM)

Odrazí se akcie Netflix k novým maximům?

Atraktivní obchod akcií Salesforce.com

Hledáte aktuální analýzy světových akcií a ETF?

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu 4 světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu. Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.Netflix je předním světovým provozovatelem streamovacích služeb. Filmy a seriály lze streamovat neomezeně prostřednictvím předplacené služby. Společnost tak komplikuje život klasickým televizním stanicím. Akcie vykazovaly pouze krátké období slabosti, aby poté vystoupaly na nová historická maxima. Jedná se tedy o titul, který profitoval z koronavirové krize. Rally posledních několika měsíců byla nesmírně působivá a pouze mírně oslabena prozatímní korekcí.Průkopník streamingu má podle výsledků za druhý kvartál 2020 celkem 193 milionů odběratelů. Protože růst byl nižší, než se očekávalo, akcie se dostala pod tlak. Netflix však zůstává jednou z nejúspěšnějších akcií z posledních let. Nyní máme zajímavou příležitost otevřít pozici při odražení od EMA-20.Pokud by cena vzrostla na základě nedávných konsolidačních svíček, jednalo by se o klasický nákupní signál pro odražení. Stop-loss umístíme těsně pod dolní hranici poslední korekce, což nám poskytne lukrativní RRR.505 USD570 USD483 USDSalesforce.com je americká IT společnost, která poskytuje firmám cloudový software a řeší ukládání dat. Společnost nabízí zejména online obchodní řešení, jakým je například customer relationship management (CRM). Po oslabení z března býci brzy opět převzali iniciativu a trend již udržitelně překročil EMA-20 a EMA-50.Salesforce profituje z trendu digitalizace. Stále více malých a středních společností se spoléhá na cloudová řešení. Téma COVID-19 zvyšuje zájem o řešení nezávislá na lokaci. Cena akcií Salesforce.com již značně posiluje. Linie EMA-20 a EMA-50 již několikrát ustály nápor a fungují jako kvalitní support.Poslední korekce k linii EMA-50 proběhla na začátku června a přinesla fantastický zisk. Nyní se zdá, že se tento scénář opakuje. Vstup při korekci na cenu 190 USD nám přinese velmi atraktivní RRR.191 USD210 USD181 USD

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností.

