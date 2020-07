Ethereum je momentálně nejvyužívanějším blockchainem

Obrovský vzestup kryptoměn zaměřujících se na decentralizované finance a stále se zvyšující využívání stablecoinů způsobilo, že blockchain Bitcoinu již není tím nejvyužívanějším blockchainem ze všech. Právě ze zmíněných důvodů se totiž v poslední době v kontextu užívání daří jeho stále největšímu konkurentovi, Ethereu.

I když si pod pojmem “flippening“ asi většina z nás spíše představovala, že nějaká kryptoměna (ethereum) předčí bitcoin v hodnotě celkové tržní kapitalizace, můžeš dnes na mnoha zpravodajských serverech tento pojem vidět v kontextu trošku jiném. Nová data z Messari totiž ukazují, že síť Etherea předhonila bitcoinovou síť ve statistice, která hodnotí jaký objem v dolarech byl na síti jednotlivých blockchainů přesunut. To znamená, že dolarová hodnota transakcí na blockchainu Etherea (tedy i všech na něm fungujících tokenů) byla větší než ta na blockchainu Bitcoinu.

DeFi jako motor?

I když by se po rapidních růstech cen DeFi tokenů, z nichž mnoho funguje právě na Ethereu, mohlo zdát, že právě DeFi tokeny byly motorem tohoto “flippeningu“, není to tak úplně pravda. I když pak na situaci nějaký dopad měly, rozhodně nejdůležitějšími zde byly tzv. stablecoiny, v tomto případě konkrétně kryptoměny, jejichž cena je vázána na cenu amerického dolaru. Jasným leaderem zde potom byl tether (USDT). Pomocí něj totiž bylo od začátku roku vyrovnáno tolik transakcí, že jejich celková hodnota přesahuje 508 miliard dolarů. To je pro představu dvojnásobek toho, co za celý minulý rok.

