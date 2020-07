Trump vyzval Američany k nošení roušek. Než se situace zlepší, může se zhoršit

Americký prezident Donald Trump v jednom z posledních komentářů uvedl, že než dojde ke zlepšení koronavirové situace, mohly by dojít k jejímu dalšímu zhoršení. Tak to prostě je.Zároveň vyzval Američany k nošení roušek ve všech případech, kdy nejsou schopni dodržet správný sociální odstup. Nošení roušek má zjevně kýžený pozitivní efekt na další šíření nákazy a proto je třeba je používat ať už se to lidem líbí nebo ne.