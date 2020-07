Rajan (ex-RBI): Ekonomické dopady koronavirové pandemie tu budou přítomné po dlouhou dobu

Bývalý guvernér indické centrální banky Raghuram Rajan míní, že ekonomické dopady koronavirové pandemie budou přítomné po dlouhou dobu nehledě na to jestli a jak rychle se objeví případná vakcína.Jak bude postupovat čas, stále více firem a podnikatelů bude čelit problémům dlouhodobého snížení příjmů při současném růstu nákladů a to celkem logicky povede k růstu krachů a jiných ukončení činnosti.Především malé a střední podniky po celém světě byly nerovnoměrně zasaženy uzavíráním celých ekonomik a různými podobami opatření na omezení sociálního kontaktu.Objevují se celkem povzbudivé zprávy ze směru hledání možné vakcíny. Podle Rajana nalezení vakcíny nebude hrát až tak velkou reálnou ekonomickou roli, protože je také nutné ji mít v dostatečné míře k dispozici a také ji distribuovat. Zatím se zdá, že pokud půjde vše podle plánu, tak by mohla být k dispozici někdy v polovině příštího roku. Věci v tomto ohledu obvykle nefungují "podle plánu".Podle Rajana je pro plné ekonomické oživení nutné plně obnovit důvěru spotřebitelů v rámci vysoce kontaktních sektorů jako jsou restaurace, cestovní ruch a turismus. Dokud se tak nestane, tak bude k dispozici pouze cca 95% reálných ekonomických kapacit.Růst protekcionismu v poslední době může všechny zmíněné procesy jen více oddálit a časově posunout. Čím silnější bude celková míra protekcionalismu, tím pomalejší bude celkové oživení.