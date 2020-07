Americký trh nemovitostí čeká další oživení (Ranní zpráva z finančního trhu)

Světový ekonomický kalendář je dnes poloprázdný. Zveřejněny budou pouze prodeje stávajících nemovitostí ve Spojených státech. Ty čeká raketový růst. V regionu bude zveřejněna pouze polská spotřebitelská důvěra. Ta se pravděpodobně bude vzpamatovávat z koronavirovich minim.

Kalendář zeje prázdnotou

Prodeje stávajících nemovitostí podle našeho odhadu v červnu meziměsíčně vyskočí o vysokých 30 %. Ani tak to ale ještě nebude znamenat plné zotavení z koronavirové krize. Faktory ovlivňující americký trh nemovitostí jsou smíšené. Pozitivně na něj působí nízké úrokové sazby z hypotečních úvěrů. Na duhou stranu zhoršující se situace na trhu práce bude nákupy nemovitostí brzdit. Celkově je ale náš pohled na další vývoj amerického nemovitostního trhu pozitivní.

V eurozóně je kalendář událostí prázdný. O mnoho lépe na tom není ani region, kde bude zveřejněna pouze polská spotřebitelská důvěra. Ta by se měla dále zotavovat z koronavirových minim (-36,4 bodu v dubnu). Regionální měny by mohly i nadále těžit z optimismu, který přinesl posun ve vyjednávání ohledně záchranného fondu. Dobrá nálada by mohla vydržet i euru, které dnes ráno otevírá na úrovni 1,154 USD/EUR.

Koruna nejsilnější od počátku korona krize

Kurz koruny se včera dostal na nejsilnější úroveň od doby, kdy na trzích zavládla koronavirová krize. Prolomil hladinu 26,50 CZK/EUR a posunul se až na 26,36 CZK/EUR. Ve srovnání s předchozím dnem si tak domácí měna připsala zisk 0,9 %. Koruně, stejně jako zbytku regionu, prospěla informace, že lídři zemí EU odsouhlasili zřízení záchranného fondu. K posilování kurzu koruny přispívá i růst domácích úrokových sazeb. Ten odstartovala vysoká červnová inflace (3,3 %). V následujících dnech tak koruna může podle našeho názoru ještě o pár haléřů posílit.

Maďarská centrální banka včera snížila klíčovou úrokovou tříměsíční depozitní sazbu o dalších 15 bb na 0,6 %. Ani toto snížení však zřejmě nebude poslední. Další, tentokrát o 0,1 pb, očekáváme v závěru třetího čtvrtletí. Jedním z důvodů pro takovýto krok bude i zklamání, které centrální bance přinese ekonomický vývoj. Podle její prognózy by růst HDP za celý letošní rok měl dosáhnout kladných 0,3-2,0%. Konsenzus agentury Bloomberg naopak počítá s propadem o 4,9 %. Větší jasno přinese zveřejnění maďarského HDP za druhý kvartál (14. srpna). V každém případě maďarský forint zůstane podle naší prognózy pod tlakem. Na konci roku očekáváme jeho kurz na úrovni 375 HUF/EUR. Během dnešního obchodování ale posílil, a to o 0,3 % na 351,4 HUF/EUR.