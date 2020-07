Wall Street 21.7. - technologie vyklidily prostor klasickým sektorům, jedná se o dalším pokračování fiskálních stimulů

I





US akciové trhy dnes zaznamenaly rozdílný vývoj. Prestižní DJIA si připsal 6 desetin procenta a širší S&P 500 pak 0,2%. Technologický Nasdaq oslabil o 0,8%.Pro klasické indexy pozitivně působily především zprávy ohledně jednání o možném pokračování stávajících stimulačních fiskálních programů, o nějž usilují především Demokraté. To podnítilo zájem o cyklické sektory, které by mohly těžit ze souvisejícího ekonomického oživení. Výrazněji se dařilo především bankovnímu sektoru jehož hlavní představitelé si polepšili o cca 2-3%.Technologie pak oslabily v právě obrácené reakci.Celkový sentiment byl podpořen také úspěchem jednání lídrů EU o jejich Fondu obnovy.Pozornosti trhu se dnes těšily také firemní výsledkové zprávy v čele s IBM a Coca-Colou. V obou případech byly výsledky nad odhady trhu. Vedení Coca-Coly dokonce uvedlo, že vidí pozitivní trend ve vývoji poptávky.V rámci celého kolotoče zatím zveřejněných výsledovek zatím reportovalo výsledky za 2Q roku 58 firem z báze indexu S&P 500 . V 81% případů výsledky překonaly očekávání trhu na úrovni vykázaných zisků.