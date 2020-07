Umělá inteligence mění svět

"Umělá inteligence může změnit naše životy podobně jako průmyslová revoluce změnila životy našich předků," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Vědci ze společnosti OpenAI se zabývají výzkumem umělé inteligence. Nedávno se jim podařilo vyvinout dosud nejdokonalejší jazykový model GPT-3, který je tvořen 175 miliardami parametrů. Pro srovnání můžeme uvést, že dosud největší jazykový model Turing NLG, který vyvinula společnost Microsoft, se skládal ze 17 miliard parametrů.

Model GPT-3 s sebou přináší mnoho neuvěřitelných dovedností, které bez nadsázky mohou změnit náš svět. První testy již potvrdily, že GPT-3 umí vytvářet novinové články, které čtenáři dokážou jen stěží odlišit od lidsky psaných textů. GPT-3 rovněž dokáže provádět téměř dokonalé překlady textů do cizích jazyků či odpovídat na standardizované otázky.

První uživatelé modelu GPT-3 se již pochlubili, že nechali vygenerovat eseje, které následně odevzdali ve škole. Učitelé ohodnotili uměle vytvořené eseje nejvyšším počtem bodů a přitom nepoznali, že jde o texty psané počítačem. Rozšíření této technologie by tak mohlo vysvobodit studenty od psaní slohových či dokonce diplomových prací.

To je však jen začátek. Když model GPT-3 dokáže zamotat hlavu učitelům, může ovlivňovat i názory lidí na sociálních sítích. Kupříkladu je možné automaticky generovat nové profily, které budou psát zcela autentické komentáře k publikovaným statusům. Tím lze uměle podporovat či vyvracet vybrané názory. To by potenciálně mohlo být zneužíváno například u politických kampaní.

Obrovský posun vpřed v odvětví umělé inteligence může změnit naše životy podobně jako průmyslová revoluce změnila životy našich předků. Umělá inteligence může generovat obrovské bohatství, ale zároveň přinášet i četná rizika. Pravděpodobně zcela změní ekonomické modely a bude mít obrovský dopad na chod celé společnosti.