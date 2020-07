Summary: Novartis zklamal tržbami, Coca-Cola kvartál docela zvládla

Ve druhém kvartálu švýcarské farmaceutické společnosti Novartis (Investiční tipy) se projevila především pauza v nákupech klientů, kteří v prvním kvartálu roku předčasně naskladňovali zásoby kvůli strachu z korony. Na úrovni tržeb proto kvartál dopadl o něco hůř, než se čekalo, zbytek čísel je však v pořádku. Tržby šly dolů meziročně o 4 % na 11,4 mld. USD, zatímco konsensus udával stagnaci na 11,8 mld. USD. Pokles jde na vrub rovným dílem generikům i patentovaným léčivům, protože obě divize ubraly na tržbách po 200 mil. USD. Nás však zajímá hlavně to, že provozní marže se rozšířila o 4,5 p.b. až na 32,3 % (kons. 30,7 %) díky kontrole nákladových položek. To prospělo samozřejmě také čistému zisku na akcii, který poskočil o 15 0 yoy na 1,36 USD a do puntíku splnil představy trhu.

Na úrovni jednotlivých produktů si medaili za největší pozitivní překvapení odnáší opět Gleevec na léčbu leukémie. Prodeje sice ztratily 10 % yoy a dosedly na 290 mil. USD, avšak konsensus byl nastaven jen na 250 mil. USD. Z portfolia nových léčiv si nadále skvěle vede Cosentyx (psoriáza) a Entresto (selhání srdce). První jmenovaný si připsal 10 % yoy, ten druhý 40 % yoy. Nezadržitelně vzhůru se valí také Zolgensma (svalová atrofie), která zvedla svoje tržby z 15 mil. USD před rokem na aktuálních 210 mil. USD.

Výhled na tento rok byl mírně upřesněn z původních +6 až 9 % pro tržby a +8 až 12 % pro provozní zisk na nynějších +5 až 6 % pro tržby a +10 až 12 % pro provozní zisk. Vesměs má tedy úprava neutrální dopad a v případě obou ukazatelů implikuje hodnoty shodné s konsensem trhu (tj. tržby 49,6 mld. USD a provozní zisk 15,2 mld. USD).

Akcie klesají v reakci na výsledky o 2 %.

USA:



Nejhorší obavy se v případě Coca-Coly (Investiční tipy) nepotvrdily a společnost zvládla kvartál v rámci možností docela dobře. Tržby se propadly o 30 % yoy na 7,2 mld. USD, s čímž souhlasí také konsensus trhu. Management odvedl zdatnou práci při kontrole nákladových položek a provozní marží tak udržel beze změny na 30 % (kons. 28 %). Výsledkem je čistý zisk na akcii klesající sice o 30 % yoy na 0,42 USD, nicméně takovéto tempo odhadoval také trh.

Rozebírat do detailů organický růst tržeb, který byl mimochodem -25 % yoy, asi nemá moc smysl, jelikož hluboké propady jsme pozorovali ve všech regionech. Velká část prodejů totiž plyne z restaurací a gastronomie a karanténní opatření proto muselá být zákonitě znát. Na cenách se to zatím naštěstí nepotvrdilo, jelikož cenový mix sklouzl dolů jen o 4 % yoy.

Výhled na rok 2020 management pořád nepublikoval.

Akcie Coca-Coly reagují 2% růstem.