Orman: Konec podpůrných programů v USA hrozí perfektní finanční bouří, která bude daleko horší než v roce 2008

Renomovaná americká finanční expertka Suze Orman varuje před tím, že v USA se schyluje v souvislosti s negativními projevy koronavirové pandemie k "perfektní finanční bouři", která by mohla přijít v souvislosti s ukončováním podpůrných opatření státu . Podle Ormanové finanční situace mnoha Američanů byla v průběhu první vlny šíření koronavirové nákazy obtížná a nyní se zdá, že by se mohla ještě dále zhoršit.Problémem je, že mnoho podpůrných programů expiruje v podstatě najednou, což může vytvořit výrazný tlak na celý systém.Dočasné moratorium na možnost vystěhování bude ukončeno k 24. červenci. Podle některých odhadů by při katastrofickém scénáři mohlo nuceně opustit své stávající domovy kvůli neplacení nájemného mezi červencem a zářím 20-28 miliónů Američanů, kteří nebudou schopni dostát svým závazkům. Taková míra nemá v historii USA srovnání a obdobu a představuje výrazné riziko.Ke konci července vyprší podpora 600 USD týdně pro nezaměstnané. Osud podpůrného programu CARES Act zatím není úplně jistý. Demokraté usilují o jeho prodloužení, ale podle některých komentářů se zdá nepravděpodobné, že by se to podařilo odsouhlasit ještě před vypršením prvního kola.Tuto podporu čerpá cca 25 miliónů Američanů.CARES Act chrání také Američany před problémy se splácením jejich vládou zajištěných hypoték a to nejméně do konce srpna. Aktuálně má vládou zaručenou hypotéku cca 70% jednogeneračních domů. Zbylých 30% nemá žádnou státní záruku a proto se na ně žádná "obrana" ani nevztahuje.Podpora státu se týká také studentských půjček , jejichž splácení bylo umožněno v případě nutnosti pozastavit až do konce září. Demokraté usilují pro prodloužení této formy podpory.Podle Ormanové bude vzniklé riziko z ukončení podpůrných programů značné a vzniklé problémy by ve svých důsledcích mohly/měly dalece převyšovat problémy z poslední krize v letech 2008/9.Podle Ormanové se samotní Američané možným problémům mohou bránit pouze tak, že maximálně omezí své výdaje jen na nutné minimum a veškeré příjmy se budou snažit maximálně převést do rezerv , jež by v optimálním případě měly krýt potřeby na cca 8 měsíců. Američané by také měli hledat další možnosti navýšení svých příjmů a musí přijmout myšlenku, že jejich stávající pracovní zařazení může brzy skončit a je třeba proto hledat a mít představu o jiném možném uplatnění.