S Fedem se stále nebojuje, pod kontrolou bude mít celou výnosovou křivku

Před současnou krizí vyvolanou pandemií se tvrdilo, že centrální banky dále nebudou schopné další stimulace, protože k ní již nemají jiné nástroje. Známý investor a ekonom Gavyn Davies na stránkách Financial Times tvrdí, že toto očekávání se nyní potvrdilo na straně sazeb, protože ty již v mnoha případech nejde dál snižovat. Nicméně centrální banky byly podle něj schopné ekonomice pomoci další expanzí svých rozvah a nákupy aktiv. Jejich kroky výrazně napomohly opětovnému uvolnění „nebezpečně se utahujících finančních podmínek“.

Davies poukazuje na novou analýzu Banky pro mezinárodní vypořádání plateb BIS, která podle něj schvaluje postup centrálních bank. A dodává, že ty použily „celý arzenál nástrojů, někdy doposud nezaznamenaným způsobem“ a „byly schopny překročit dosavadní hranice a limity ve snaze obnovit krizí narušenou stabilitu“. Investor dodává, že centrální banky zvýšily během pár týdnů své rozvahy více než během několika let po finanční krizi roku 2008.



Davies míní, že Fed zašel ve své snaze obnovit finanční stabilitu mnohem dále než ECB a některé jeho kroky se nesly v duchu „tvůrce trhu poslední instance“. Takové intervence přitom v roce 2007 v podstatě neexistovaly. Fed tak například přímo kupoval některé finanční instrumenty a intervenoval na trzích, kde hrozil vznik paniky, která se mohla následně šířit dál a vyvolat problémy v reálné ekonomice.



Davies ale dodává, že někde se Fed svou novou politikou dostal do „kontroverzního teritoria“ a v některých případech nemusí být tak jednoduché provést exit. Investor dodává, že rčení „s Fedem se nebojuje“ nyní dostává nový rozměr, protože se ukazuje, že platí i v situaci, kdy se sazby pohybují u nuly.Další odborník na americkou monetární politiku Tim Duy na svém populárním blogu The Fed Watch píše, že poslední data týkající se inflace překvapila, ale „jedno přestřelení směrem nahoru není moc zajímavé“. S ohledem na obecně slabou ekonomiku a vysokou nezaměstnanost hrozí dezinflace. To je stále základní scénář. Pokud by se měla skutečně dostavit dlouhodobě vyšší inflace , musely by se podle ekonoma naplnit dvě základní podmínky: Za prvé, muselo by dojít k dlouhodobějšímu růstu příjmů. A za druhé, musel by pokračovat negativní nabídkový šok vyvolaný koronavirem . Podle Duye by tak musela pokračovat i výrazná fiskální stimulace.Ekonom má za to, že se Fed poučil a nepřikročí k předčasnému utažení své politiky. Současná inflační data by jej k tomu určitě vést neměla a Fed se podle ekonoma naopak začne opět starat hlavně o to, jak ekonomice dál pomáhat a „nakonec dojde k tomu, že bude mít pod svou kontrolou celou výnosovou křivku“.Zdroj: FT, The Fed Watch