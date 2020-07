Rychleji než minulý týden, ale stále pomalu: Pokud stát bude poskytovat pomoc firmám v rámci programu COVID III tempem prvních 40 dní jeho fungování, program se dočerpá za zhruba 28 let

Dnes zveřejněné údaje jsou platné k 10. červenci a pokrývají tedy bezmála 1,5 měsíce fungování programu COVID III. Ten byl naplno spuštěn začátkem června. Celkový objem čerpaných prostředků činil 10. červenci 1,97 miliardy korun . Přitom ovšem celková „palebná síla“ programu COVID III činí až 495 miliard korun , takže dosud se vyčerpala pouze necelá 0,4 procenta celkového potenciálního objemu. Pokud by se tímto tempem čerpalo i nadále, celý program se dočerpá za necelých 28 let. Jde pochopitelně o hypotetický příklad, který však ilustruje, jak slabá zatím poskytnutá pomoc je v porovnání s potenciálem, který program má a jímž se často zaštiťují i vládní politici. Je to však relativně pozitivní posun, alespoň tedy vzhledem k situaci platné na základě dat zveřejněných před týdnem, tedy dat k 3. červenci. Tehdy vycházelo, že program COVID III se při tempem čerpání prvního měsíce fungování vyčerpá za zhruba 38 let.