Prodej elektrokol loni stoupl o 33 procent. Jak se starat o baterii i celé elektrokolo, aby sloužilo, jak má?

Češi milují cyklistiku a zejména v letních měsících jich brázdí tuzemské silnice a cyklostezky zvýšené množství. Roste i obliba elektrokol – elektrický pohon měla zhruba čtvrtina loni prodaných bicyklů. Srdcem každého elektrokola je jeho baterie, o níž je potřeba správně pečovat a po dosloužení ji také správně zlikvidovat. Péči ale potřebují i další součástky. Vhodná údržba mimo jiné zvyšuje i bezpečí cyklisty.

Cyklistika je v tuzemsku jedním z nejoblíbenějších sportů. Podle průzkumu společnosti MultiSport Benefit z roku 2019 je nejoblíbenějším sportem asi 40 procent Čechů, což ji v žebříčku popularita řadí na druhé místo hned za turistiku. V posledních letech ovšem čím dál více lidí před tradičními bicykly dává přednost elektrokolům. Těch se podle dostupných dat v roce 2019 prodalo meziročně o zhruba 33 procent více. Elektrický pohon tak mělo asi každé čtvrté loni prodané kolo. Jde o podobný nárůst jako o rok předtím – v roce 2018 se dle odhadů prodejců zvýšil odbyt elektrokol asi o 30 procent.

Lidé na elektrokolech samozřejmě nejvíce oceňují to, že jim usnadňují jízdu v náročnějším terénu a také fakt, že s nimi mohou podnikat delší výlety, než by zvládli na běžném kole. Reálný dojezd elektrokol na jedno nabití závisí na mnoha faktorech od kapacity baterie přes náročnost terénu a zvolenou míru asistence motoru až po váhu jezdce, i u baterií s nižší kapacitou 400 Wh se ale může pohybovat i okolo 80 kilometrů.

Jak se starat o baterii

Právě baterie je srdcem každého elektrokola. V současné době jde nejčastěji o Li-Ion akumulátory, které nabízejí dlouhou životnost o stovkách až tisícovce nabíjecích cyklů. Při běžném používání klesá efektivita baterie asi po 3 až 5 letech, zkracuje se dojezd, baterie postupně dosluhuje a nastává čas koupit novou. „Starou Li-Ion baterii z elektrokola tak jako každou baterii samozřejmě nelze jen tak vyhodit do popelnice. Jde o nebezpečný elektroodpad, který je potřeba odevzdat k ekologické likvidaci a recyklaci,“ upozorňuje David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů.

Aby vám baterie v elektrokole sloužila bez potíží co nejdéle, je potřeba se o ni starat, zejména ji pravidelně dobíjet. Moderní Li-Ion akumulátory nejsou náchylné na paměťový efekt, proto je můžete nabíjet kdykoliv a není potřeba čekat na to, až se vybije zcela. Jednou za čas je ale vhodné baterii jízdou kompletně vybít a poté nabít na plnou kapacitu. Pokud elektrokolo delší dobu nepoužíváte, baterii z něj vyndejte, dobijte asi na 60 procent kapacity a uskladněte na suchém místě mimo přímé sluneční záření, ideálně při pokojové teplotě. Párkrát za měsíc zkontrolujte stav nabití – baterie se totiž při nečinnosti samovolně vybíjí – a nadále jej udržujte nad 60 procenty. Při nabíjení používejte vždy jen originální nabíječku od výrobce elektrokola, jinak riskujete poškození akumulátoru. Pamatujte též na to, že Li-Ion akumulátory jsou citlivé jak na nízké, tak i vysoké teploty. Nyní v létě například nikdy nenechávejte své elektrokolo s připojenou baterií delší dobu na slunci. Při teplotách nad 40 °C u Li-Ion baterií okamžitě klesá kapacita až o 10 procent, při dlouhodobém přehřátí pak hrozí trvalé poškození a v extrémních případech i výbuch či vzplanutí baterie.

Kontrolujte řetěz a kolo pravidelně čistěte

Péči si vedle baterie samozřejmě zaslouží i zbytek elektrokola. Pravidelně kontrolujte a namazávejte především řetěz, který se u elektrokola opotřebovává rychleji než u kola klasického. Jednou za čas tak řetěz zkontrolujte speciální měrkou a je-li příliš vytahaný, vyměňte ho. Svůj bicykl také pravidelně čistěte, především pokud jezdíte v terénu. „Zde ovšem pamatujte na to, že elektrokolo obsahuje elektrické součástky a mírněte se s vodou, kterou rozhodně nepoužívejte teplou. Zcela zakázané je pak vysokotlakové mytí. Ideální je tak mýt kolo ručně jen vlhkým hadříkem, případně používat speciální přípravky pro čištění elektrokol. Pokud budete opatrní, nemusíte kvůli čištění ani vyndávat baterii,“ radí David Vandrovec s tím, že jednou ročně je pak vhodné svěřit své elektrokolo do rukou odborného servisu, který prověří jeho celkový stav.

Nehod cyklistů stoupá, jezdci na elektrokolech jsou více ohroženi

Pravidelnou údržbou nejenže prodloužíte životnost svého elektrokola a na maximum využijete výhody, které nabízí, ale rovněž tak zvýšíte svou bezpečnost při jízdě na něm. Kontrola před jízdou odhalí případná poškození součástek, pravidelné čištění zase zabrání korozi. Poškození či oslabení komponentů korozí totiž může zvyšovat riziko nehody. A nehod cyklistů, ať už na elektrokolech, či kolech klasických, stoupá, a to hlavně těch s těžkými či smrtelnými následky. „V období leden až květen evidujeme meziroční nárůst úmrtí cyklistů o šest osob na celkový počet 20 usmrcených. Vyšší meziroční nárůst byl přitom zaznamenán jen u chodců, stejný pak u řidičů motocyklů. Celkově pak v tomto období evidujeme 795 dopravních nehod zaviněných cyklisty. Oproti stejnému období loňského roku jde o nárůst o 73 nehod,“ sdělila mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová. Nehody elektrokol momentálně nejsou v policejních statistikách samostatně evidovány, v brzké době by však dle Hany Rubášové měl vzniknout nový systém, který bude vyhodnocovat právě i dopravní nehody s účastí elektrokol.

Nehody elektrokol mohou být pro účastníky závažnější hlavně kvůli tomu, že elektrokolo může svádět k rychlejší jízdě. Často na něj rovněž usedají starší osoby, které již hůře udržují rovnováhu či pomaleji reagují na dopravní situace. Proto je pro cyklisty na elektrokolech snad ještě trochu více než pro ty na bicyklech klasických důležitější nosit ochranou přilbu.