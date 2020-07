Obchodníci jdou po riziku. Koruna je nejsilnější od koronakrize

Úterý se na světových trzích nese ve znamení čisté risk-on nálady. Dokonce takové, že rostou v podstatě téměř všechna aktiva, od akcií, dluhopisů, zejména těch rizikových, přes ropu až po zlato. Na devizových trzích to neznamená nic jiného než posilování měn s vysokou betou, včetně koruny.

Katalyzátory globálního tržního optimismu jsou dva. Tím prvním je dohoda lídrů Evropské unie na fondu obnovy. Pravdou je, že tato událost byla již očekávána, a to minimálně od včerejšího dne, kdy přišly první, byť neoficiální, zprávy o nalezení kompromisu (psali jsme zde). Očekávání potvrzuje především vývoj eura proti dolaru, které se dnes obchoduje čistě směrem do strany.

Z našeho pohledu možná o něco silnější informací byly úspěšné výsledky průběžného testování vakcíny proti koronaviru. Zpráva přišla na základě spolupráce vědců z univerzity v Oxfordu a společnosti AstraZeneca. Vzhledem k tomu, že vakcína proti viru COVID-19 je ostře sledovaným artiklem, jehož potenciál může „nadopovat“ už tak poměrně pozitivní náladu na trzích, dnešní risk-on naladění není v podstatě ničím překvapivým.

Zaměříme-li se na devizové trhy, optimismus potvrzuje posilování procyklické trojice dolarů – kanadského, australského a novozélandského. Více než procento si pak připisuje i námi sledované proxy světové tržní nálady, kterým je pár australský dolar proti japonskému jenu. A nakonec koruna, která dnes odpoledne prolomila hranici 26,40 za euro, a je tedy nejsilnější od poloviny března, tj. od vypuknutí koronakrize.

Jestliže bychom se na dnešní vývoj domácí měny podívali prostřednictvím technické analýzy, vidíme, že opustila konsolidační pásmo a vydala se směrem k silnějším hodnotám pod psychologickou hranicí 26,50 EURCZK. Více než dvacetihaléřový pohyb ji tak vyslal k blízkosti testování další kombinace dvou hranic podpory, kterými je 26,40 EURCZK a padesátiprocentní úroveň Fibonacciho retracementu na hodnotě 26,39 EURCZK. Indikátor RSI přestal respektovat rostoucí trendovou linii a aktuálně atakuje hranici přeprodanosti, když se nachází na hodnotě 31. Z pohledu hodnocení, zda tyto technické hranice zisky koruny pozastaví, bude důležité, kde koruna dnes své obchodování uzavře.

Otázkou samozřejmě je, zda budou korunové zisky pokračovat i v dalších dnech. V tomto směru bude záležet, jak dlouho se udrží takto silný tržní optimismus. Vzhledem k dnešnímu pohybu bychom ale předpokládali, že by se mohla objevit určitá konsolidace spjatá například s vybíráním zisků. To vše samozřejmě v prostředí letního obchodování, kdy je likvidita „tradičně“ o něco menší. Sentiment je ale v tuto chvíli dozajista nakloněn k silnějším rizikovým aktivům, a to včetně koruny.

