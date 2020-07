TSA: Poptávka po letecké přepravě v USA v uplynulém týdnu poprvé od dubna poklesla

Podle statistik americké Transport Security Administration (TSA) poptávka po letecké dopravě USA v minulém týdnu poprvé od letošního dubna poklesla a to o 4%. Přes odbavovací místa prošlo na letištích v USA 4,65 miliónu osob.Letečtí přepravci začínají pociťovat pokles poptávky kvůli nepříznivému vývoji koronavirové USA v posledních týdnech. USA je i nadále pod výrazným tlakem. Vedení American Airlines například uvedlo, že příjmy z dopravy osob v červnu jsou meziročně nižší o cca 80% a to je ještě situace AA zřejmě lepší než ostatních dopravců.Více odhadů o dalším vývoji by měli představitelé leteckých dopravců představit v průběhu tohoto týdne.Výsledky hospodaření za 2Q roku by měli dopravci United Airlines a Southwest Airlines Akcie US leteckých přepravců v pondělí vesměs klesaly a to o cca 3%.