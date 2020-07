Zakladatel Amazonu Jeff Bezos včera během 24 hodin zbohatl o takřka pětinásobek celoživotně budovaného majetku Andreje Babiše. Každé tři vteřiny Bezos vydělával tolik, co běžný Čech celý život

Aktuálně průměrná hrubá mzda v ČR činí 34 077 korun měsíčně. To v případě běžného bezdětného člověka odpovídá 25 557 korunám. Průměrný Čech tedy potřebuje 11,4 roku na to, aby vydělal tolik, nač si během včerejška každou jednu vteřinu přišel Bezos.

Střední hodnota mezd v ČR, neboli medián, letos v prvním čtvrtletí činila 29 333 korun . To v čistém vyjádření představuje 22 281 korun . Běžný bezdětný Čech tedy potřebuje třináct let na to, aby vydělal tolik, co Bezos včera vydělával každou sekundu. Za celý profesní život, tedy za zhruba 40 let, tak při současné úrovni cen a mezd v tuzemské ekonomice a kursu koruny dolaru nemá běžný Čech šanci vydělat o moc více, než jen během včerejšího dne vydělával Bezos každé tři vteřiny.