Macronova nezbytná reforma

Rozhodnutí snižovat každoročně nejméně do roku 2022 daně ve výrobním sektoru o 10 miliard euro představuje významný a dobře načasovaný krok, který pomůže posílit konkurenceschopnost jednotlivých podniků a přiblížit podnikatelské prostředí Německu . Jedná se o nové opatření z komplexní sady prorůstových reforem, které Macron zavádí, aby umožnil Francii realizovat její potenciál. Navíc je toto snížení daní zhruba o 5 miliard euro ročně větší, než zaměstnavatelé požadovali. Po zavedení tohoto vítaného rozhodnutí by se měl rozdíl ve zdanění výroby mezi Francií a Německem snížit o třetinu. V této fázi zatím není jasné, kterou daň hodlá vláda snížit, případně zcela zrušit, protože jednání dosud pokračují, ale firmám by rozhodně pomohlo, kdyby to bylo C3S (solidární sociální daň právnických osob).