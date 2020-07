Rozbřesk: EU se "konečně" dohodla a srazila italské výnosy. Maďaři dnes zřejmě sníží sazby

Skoro nejdelší summit EU dospěl do finále a dohoda o největším dluhovém programu v historii EU je na světě. Oproti původnímu záměru sice došlo k určitým modifikacím, ale podstata zůstává stejná. Tou je 750 mld. eur, které si EU nejprve dlouhodobě vypůjčí na finančních trzích a pak rozdělí v rámci dotací a půjček jednotlivým zemím na základě daných kritérií.

Cílem má být především podpora zelené ekonomiky a digitalizace na základě plánů, které bude schvalovat Evropská komise a všechny země EU. V relativně daleké budoucnosti se tyto dluhy pak mají umořit prostřednictvím (zatím) neexistujících daní a splácet mají i jednotlivé země podle toho, jak se podílejí na ekonomice EU. Asi tak se dá zatím shrnout výsledný kompromis, který dnes nepochybně vyvolá vlnu nadšení na finančních trzích. Ať už proto, že se EU na něčem tak velkém vůbec dokázala dohodnout, nebo už proto, že si od nového plánu budou trhy slibovat zlepšení ekonomické perspektivy EU.

Otázkou je, zda tato očekávání nebudou možná až příliš optimistická vzhledem k tomu, že tento program není rozhodně až tak operativní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Třeba už proto, že musí projít Evropským parlamentem, nebo že čerpání peněz bude předcházet tvorba a schvalování národních programů a v neposlední řadě i příprava samotných projektů. Bude to běh na dlouhou trať, takže očekávat od něj, že rozhýbe v současné době rozmrzající evropskou ekonomiku by bylo možná až příliš optimistické. Ambice nového programu budou, stejně jako dluhy z něj vzniklé, především dlouhodobé.

Protože ďábel je jako vždy ukrytý v detailech, na jednoznačné hodnocení přijatého mechanismu je přece jen brzy. Sice umožní přístup předlužených zemí k relativně levnému financování, avšak přiměje zúčastněné třeba k fiskální konsolidaci? S ohledem na dlouhodobý vývoj veřejných rozpočtů většiny zemí EU si lze jen těžko představit splácení dluhů jinak než dalšími půjčkami, a tak hlavním výsledkem velkorysého programu mohou být ve finále ještě větší dluhy. A bude v podstatě jedno, jestli z pohledu věřitele zůstanou v bilanci ECB, nebo z pohledu dlužníka sklouznou na národní nebo zůstanou na evropské úrovni. Jde totiž stále jen o mechanismus, který bude jen tak úspěšný, jak úspěšné a perspektivní budou i jednotlivé projekty, na které se nakonec využije.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna včera mírně posílila a podařilo se jí dokonce na chvíli zdolat hranici 26,60 EUR/CZK. Oznámený kompromis ohledně velkorysého stimulačního programu může na trzích vyvolat vlnu euforie a popostrčit korunu k dalším ziskům. Jde nicméně přece jen o dalekou budoucnost, a tak časem opět převáží vnímání současné reality, kterou v pátek alespoň trochu poodkryjí evropské indexy nákupních manažerů. Mohou třeba naznačit, jak jsou na tom se zakázkami průmyslové firmy v Německu a ve Francii, a zvláště jak silný v kramflecích se cítí po rozvolnění automobilový průmysl.



Zahraniční forex

Eurodolar uvítal pozitivní zprávy ohledně dohody lídrů EU na vznikem Fondu obnovy, který má zahrnovat celkem 750 mld. euro (390 mld. z toho budou granty a zbytek půjčky) pro země nejvíce postižené koronavirem. Tím bude fakticky navýšen sedmiletý rozpočet EU na 1,8 bilionu eur, přičemž důležité a dlouhodobě pozitivní pro euro je, že si na finančních trzích bude půjčovat přímo EU. Dodejme, že v reakci na tyto pozitivní evropské zprávy výnosy italských vládních dluhopisů poklesly na nejnižší hodnoty od března.

Zprávy z Bruselu byly pozitivní i pro středoevropské měny, a tak na počátku týdne zpevnily. Pro forint je ale důležité, že dnes odpoledne zasedá maďarská centrální banka. MNB by podle našeho názoru měla jednu ze svých hlavních sazeb o 15 bazických (což ekvivalentně povede k redukci Buborů). Pro forint by snížení sazeb MNB nemělo být překvapením, nicméně bude důležité, zdali centrální banka se nehodlá na úrovni 0,60% zastavit. Samozřejmě, že nelze vyloučit, že MNB sníží sazby radikálněji - například o 25 bps.



Ropa

Severomořská ropa Brent okupuje hranici 43 dolarů za barel, kde vyčkává na první důležité číslo tohoto týdne. Tím budou již dnes zásoby surové ropy ve Spojených státech od Amerického petrolejářského institutu, předskokana zítřejších oficiálních čísel od EIA. Po svižném poklesu z minulého týdne, který potvrdil rapidní rebalancování ropného trhu, zůstává nálady vychýlena býčím směrem v očekávání dalšího mohutného propadu zásob.