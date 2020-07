Maďarská centrální banka dnes dále sníží úrokové sazby (Ranní zpráva z finančního trhu)

Světový ekonomický kalendář je dnes naprosto nezajímavý. Jediným ukazatelem je odpolední index ekonomické aktivity z oblasti Chicaga za červen. Měl by potvrdit ožívání ekonomiky v souvislosti s postupným odstraňováním restriktivních opatření. V regionu bude pozornost směřovat k maďarské centrální bance, kde očekáváme v souladu s trhem další uvolnění měnových podmínek v podobě snížení klíčové měnověpolitické sazby. Po schválení fondu obnovy EU předpokládáme pokračování pozitivního sentimentu na finančních trzích, z čehož by mělo profitovat euro i středoevropské měny včetně koruny.

Aktivita v oblasti Chicaga by měla potvrdit oživování

Maďarská centrální banka dnes přistoupí k dalšímu uvolnění měnových podmínek. Po překvapivém snížení základní sazby o 15 bb na 0,75 % na posledním zasedání 23. června předpokládáme, že na dnešním zasedání dojde ke snížení ve stejném rozsahu na 0,60 %. Viceguvernér B. Virag indikoval, že tento krok na dnešním jednání doporučí. Odpovídajícím způsobem by měla být revidována 1týdenní depozitní sazba. Otázkou je, co bude dál. My předpokládáme další mírné snížení během Q3 20 (na 0,50 %). Ruku v ruce s tím zůstane maďarský forint zranitelný.

Úvod týdne ve znamení optimismu na finančních trzích

Středoevropské měny vstoupily do nového pracovního týdne pravou nohou. Důvodem byla globální příznivá nálada vyplývající primárně z očekávání, že se evropské státy nakonec dohodnou na fondu na podporu ekonomik postižených krizí koronaviru. To se nakonec opravdu stalo. Lídři zemí EU odsouhlasily balík 750 mld. EUR v členění 390 mld. přímého financování a 360 mld. EUR v podobě nízkoúročených půjček. Druhým důvodem k optimismu byla zpráva z Velké Británie, že testovaná vakcína oxfordských vědců vykázala pozitivní reakci imunitního sytému bez nežádoucích vedlejších efektů. Euro vůči dolaru tak v průběhu včerejšího dne posílilo téměř na dosah hladiny 1,1470 USD/EUR a bylo nejsilnější za poslední více než čtyři měsíce. Ruku v ruce s tím posilovaly středoevropské měny – vítězem byl polský zlotý se ziskem půl procenta následovaný maďarským forintem (+0,40 %) a českou korunou (0,30 %). Ta opětovně testovala hladinu 26,620 CZK/EUR. Ještě zajímavější jsou korunové pozice vůči dolaru – zde se kurz dostal na dosah hladiny 23,20 CZK/EUR. Dolar je tak pro našince nejlevnější od poloviny března.