EKOSPOL: Omezovat majitele bytů v tom, jak s nimi nakládat, zavání tvrdým socialismem

Hlavní město dlouhodobě čelí klesající dostupnosti vlastního bydlení a až do koronavirového kolapsu celosvětového cestování také rapidně rostoucím počtem turistů. Jako jedno z možností, jak s těmito dvěma zdánlivě nesouvisejícími věcmi bojovat, vidí pražští radní regulaci krátkodobého ubytování prostřednictvím platforem typu Airbnb. Jejich nový návrh přichází s tím, že by obce mohly zavést lhůtu, na kolik dní v roce smí pronajímatelé své byty či domy nabízet. Stejně tak by mohly samosprávy omezit počet hostů ubytovaných v jednom bytě. Na část roku by obce dokonce mohly služby typu Airbnb úplně zakázat.