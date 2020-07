Čínské akcie na významné hranici a ekonomika větší než americká

South China Morning Post poukazuje na to, že kapitalizace čínského akciového trhu se blíží významné hranici 10 bilionů dolarů. Na této úrovni se již jedou pohybovala, bylo to v červnu roku 2015. Pak následoval propad ve chvíli, kdy se regulátoři začali snažit zabrzdit spekulace financované dluhy. SCHMP tvrdí, že vzpomínky na tuto dobu zůstávají v myslích investorů dodnes.



BCA Research nyní „doporučuje svým klientům nakupovat čínské akcie v případě, že oslabí o 5 – 10 %“. A k tomu pravděpodobně dojde, dodává stratég této společnosti Jing Sima. Pokud ale ceny klesnou o více než 15 %, pravděpodobně se podle něj rozjede medvědí trh. SCHMP píše, že růst kapitalizace čínského trhu se v posledních deseti let odtrhl od růstu celé ekonomiky a na burzách bylo zalistováno více než 2 000 nových firem. Podle některých názorů tak k překročení zmíněné desetibilionové hranice dojde spíše díky novým akciím na trhu než vlivem růstu cen akcií.





SCHMP dodává, že trh nyní ohrožuje zejména velký objem dluhů, které se používají pro nákup akcií . V roce 2015 byl propad vyvolán tím, jak se řada traderů najednou rychle snažila zlikvidovat své pozice. Trh pak během necelých dvou měsíců spadl o více než 40 %. Nyní je ale objem zapáčených pozic ve srovnání s rokem 2015 jen asi poloviční a například Chen Li z Soochow Securities tvrdí, že pro následující týdny existuje důvod k optimismu, protože bude pokračovat ekonomické oživení a na trhu je dost likvidity. Pak se ale může začít projevovat to, jak rychle nyní ceny akcií rostou a k tomu se může přidat změna v monetární politice čínské centrální banky.Zatímco SCHMP se věnuje velikosti čínského akciového trhu, The Economist se zamýšlí nad velikostí čínského hospodářství. Poukazuje na to, že pokud používáme směnný kurz renminbi k dolaru , je čínská ekonomika stále znatelně menší než ta americká. Jenže používání kurzu může být v této oblasti zavádějící a The Economist to demonstruje s pomocí cen Big Macu od McDonaldu. Ten stojí v Číně 21,7 renminbi, v USA 5,71 dolaru . Podle tohoto měřítka by tedy mělo na nákup jednoho dolaru stačit 3,8 renminbi, zatímco oficiální kurz leží na úrovni 6,9.The Economist sleduje ceny Big Maců po celém světě s tím, že jejich srovnání představuje hrubý ukazatel kupní síly. Světová banka k tomuto problému přistupuje mnohem systematičtěji a porovnává tisíce cen. Její studie z roku 2011 například ukázala, že ceny v Číně jsou ve skutečnosti nižší, než se předpokládalo, a ekonomika je tudíž větší. MMF následně na základě těchto dat spočítal, že čínské hospodářství předstihlo americké již v roce 2014.The Economist ovšem dodává, že tyto odhady se setkaly i se skepsí a kritici například poukazovali na to, že v některých čínských městech je řada položek dražší než třeba v Bostonu. Světová banka každopádně letos v květnu přišla s novou studií, podle které jsou ceny v Číně relativně k americkým skutečně vyšší, než jak ukazovaly dřívější odhady. The Economist tak vše uzavírá s tím, že nakonec je možná nejlepší použít nějaké jednoduché měřítko. Třeba ceny Big Maců. A ty ukazují, že čínská měna je silnější, než se předpokládá, a její ekonomika tudíž větší. „ Big Mac býval symbolem americké ekonomické moci, ale nyní možná ukazuje, jak Amerika svou pozici ztratí,“ uzavírá The Economist.Zdroj: SCHMP, The Economist