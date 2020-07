Sledujte živě start rakety Falcon 9 aneb další armádní zakázku SpaceX

Po úspěšném vynesení amerických astronautů na ISS na konci května, pokračovala společnost SpaceX vizionáře Elona Muska v červnu v rekordní aktivitě. Během pár týdnů tak realizovala hned čtyři vesmírné mise. Zdálo se, že intenzita misí bude pokračovat, avšak blíže nespecifikované problémy či počasí hned tři další plánované starty zhatily. Do vesmíru se tak zatím nedostala například desátá várka satelitů Starlink či jiné soukromé satelity. Dnes by se nicméně obyvatelé Floridy mohli v podvečer místního času dočkat startu rakety Falcon 9, tentokrát s nákladem jihokorejské vojenské družice. Předpověď počasí indikuje 70 % pravděpodobnost uskutečnění mise.

Mise s názvem ANASIS-II, složeného ze slov Army/Navy/Air Force Satellite Information System II., půjde níže sledovat také prostřednictvím přímého přenosu. Start je plánován na 23 hod. našeho času, přenos začne zhruba o 15 minut dříve. Sledovat jej také příp. půjde následně i ze záznamu. Příhodné „časové okno“ pro start, resp. následné vypuštění satelitu je tentokrát až téměř do naší 3 hod. ranní. Start tak může být v čase posouván, v návaznosti například na příhodnější počasí.

K technickým parametrům satelitu je pouze známo, že by měl zajišťovat komunikaci jihokorejské armádě. Pro Koreu pak měla, v návaznosti na dřívější kontrakt s americkou Lockheed Martin, výrobu obstarat evropská Airbus Defense and Space. Satelit by měl být vypuštěn již asi 32 minut po startu. Falcon 9 odstartuje z floridského mysu Canaveral z vojenského vesmírného komplexu 40 (SLC-40). K oddělení prvního stupně by mělo tradičně dojít zhruba 2,5 minuty po startu, dalších šest minut by pak měl trvat jeho let k přistání na autonomní plošinu. Tentokrát na „Just Read the Instructions”, která se bude v Atlantickém oceánu nacházet asi 628 km od startovní rampy. Na přání zadavatele, bude tentokrát přenos ukončen právě po tomto přistání. Satelit, resp. jeho vypuštění tak logicky tentokrát neuvidíme...





Zajímavostí je, že pro dnešní start bude použit první stupeň rakety Falcon 9, která na konci května úspěšně uskutečnila vynesení lodi Crew Dragon s lidskou posádkou. Astronauti Bob Behnken a Doug Hurley se každopádně pomalu mohou těšit na návrat na Zemi, když NASA ve spolupráci se SpaceX již stanovila termín jejich návratu na 2. srpna, resp. o den dříve by se s nimi měla Crew Dragon odpojit od ISS. Bob Behnken by si ještě předtím měl užít výstup do volného prostoru, plánovaný na toto úterý. Společně s Chrisem Cassidym mají dokončit upgrade bateriových systémů ISS. Připomenout lze, že mise měla dle úvodních predikcí trvat v rozmezí 1-4 měsíců.

