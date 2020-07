Dostupnější péče pro rodiče těch nejmenších dětí! Vláda schválila novelu zákona o jeslích

„Rodiče, a převážně maminky, by měli mít možnost vrátit se do práce, když chtějí. V tuhle chvíli je ale pro ně náročné sladit pracovní a soukromý život. Mateřské školky nedokáží reagovat na individuální potřeby těch nejmenších dvouletých a tříletých dětí. Zároveň pro ně mnohdy ani není místo. Proto je tak důležité, aby v Česku fungovala instituce pro ty nejmenší,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Cílem novely je zlepšit kvalitu péče a zajistit stabilní financování ze státního rozpočtu pro všechny děti do 3 let. V polovině roku 2022 totiž skončí podpora těchto zařízení z evropských fondů. Z toho důvodu MPSV připravilo nové podmínky pro fungování dětských skupin, potažmo jeslí.

Co se změní?

Přejmenování dětských skupin na jesle – Změna názvu lépe ukotví představu veřejnosti o tom, o jaký typ instituce jde. Název „jesle“ je totiž mezi lidmi mnohem více zažitý a většina si pod ním představí konkrétní zařízení pro nejmenší.

Dostupná péče pro děti do 3 let – Podle analýz tvoří 75 % dětí v dětských skupinách děti mladší 3 let, dvouleté pak více než polovinu. Ne vždy je v mateřských školách kapacita pro tříleté předškoláky. Proto chce MPSV umožnit rodičům, aby mohli své děti mít v jeslích do jejich 3 let, konkrétně tedy do srpna následujícím po třetích narozeninách tak, aby plynule navazoval školský zákon a nárok na místo v MŠ. Tímto překryvem tak bude zajištěno, aby nedošlo k výpadku péče.

Lepší kvalita jeslí - MPSV chce zavést povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob a v zákoně ukotvit standardy kvality péče. Dojde také k úpravě odborné způsobilosti pečujících osob se zaměřením na zdravotnické minimum a k vytvoření nové profesní kvalifikace chůvy pro děti v jeslích s důrazem na zdravotnické vzdělání.

Zavedení stabilního financování jeslí ze státního rozpočtu - Vzhledem ke konci financování z Operačního programu Zaměstnanost, ke kterému dojde během první poloviny roku 2022, novela zavádí stabilní a předvídatelný systém financování jeslí. Příspěvek budou zařízení dostávat na každé obsazené místo v denní výši stanovené normativem v nařízení vlády, a to zálohově každého čtvrt roku. Výši normativu, stejně tak jako maximální úhradu rodičem, bude každoročně stanovovat vláda s přihlédnutím k normativům v mateřských školách.

Pro stávající dětské skupiny bylo vytvořeno přechodné období, během kterého se přizpůsobí novým podmínkám. Od září 2024 zde bude existovat již jednotný a přehledný systém předškolní péče, tedy jesle pro nejmenší s následným plynulým přestupem do mateřské školy.

Novela zákona zajistí dostatečné kapacity zařízení péče o předškolní děti, která budou poskytovat kvalitní a individuální péči a budou finančně i místně dostupná. Stabilní systém financování jeslí rovněž zajistí udržitelnost již fungujících dětských skupin a mikrojeslí (v současné době téměř 1 100 dětských skupin a 98 mikrojeslí s kapacitou cca 15 tisíc míst pro děti, na kterých se děti mohou střídat) a dosavadní zdroje z ESF tak budou účelně vynaloženy. Zároveň budeme usilovat o využití evropských prostředků pro zajištění provozování služby i v dalším programovacím období.