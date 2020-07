Letní vedra klepou na dveře. Jak se na ně připravit?

Svůj domov si můžete upravit tak, aby byl příjemným místem k bydlení i při vysokých letních teplotách. Věděli jste, že stavebkem lze financovat nejen pořízení klimatizace a žaluzií, ale také zateplení domu? Díky takovým úpravám vám bude i v letním horku doma mnohem příjemněji.

Ještě před pár lety by byla instalace klimatizace považována za zbytečný luxus, vzhledem k letním vedrům se však mezi Čechy stává čím dál obvyklejší. Pokud zrovna nemáte dostatek financí, může vám s jejím pořízením pomoci stavební spoření. Využít stavebko můžete tehdy, když se bude jednat o vestavné zařízení. Klimatizace nemusí sloužit pouze k ochlazování, dokáže vzduch i zvlhčovat a v neposlední řadě je schopna váš domov vytápět.

Instalace klimatizace není úplně jednoduchá záležitost. Počet a výkon klimatizačních jednotek závisí na velikosti bytu či domu, nutné je zavedení klimatizačních rozvodů, samotného zařízení a odvodu kondenzátu. Až poté následuje instalace venkovního zařízení a napuštění chladiva. Následně je celý systém zprovozněn, předveden a zástupce společnosti, která ho instalovala, vás zaškolí v jeho používání.

Víceúčelový přístroj

Klimatizace nemusí zajišťovat pouze tepelnou pohodu u vás doma, ale podle vybavení konkrétního přístroje je schopna postarat se i o výrazně čistší a zdravější obydlí. Pro alergiky je vhodný například antibakteriální filtr, odstraňující bakterie, pyl a další alergeny ze vzduchu.

Obzvlášť větší města bojují nejen v letních měsících s prachem. Prachový filtr je schopen zachytit jak drobné částice nečistot, tak roztoče. Klimatizaci lze zároveň vybavit odvlhčovačem vzduchu, který odstraňuje přebytečnou vlhkost především během deště, čímž zabraňuje růstu plísní a bakterií v interiéru.

Také tepelná čerpadla mohou být efektivním zdrojem chladu. „Tepelná čerpadla typu vzduch/vzduch se jednoduše instalují a kromě vytápění zvládají i chlazení nebo čištění a ionizaci vzduchu. Tento typ se hodí především pro malé rodinné domy s otevřenou dispozicí, chaty či chalupy,“ vysvětluje Marek Bláha, jednatel společnosti IVT.

Mnoho pohody za málo peněz

„Stavebko má tu výhodu, že si můžete půjčit třeba jen pár desítek tisíc. Ty lze využít na menší úpravy, které vám mohou v létě výrazně pomoci. Je rozumnější využít své stavební spoření než vydat veškeré své úspory a následně nebýt připraven na možné nenadálé výdaje. V případě úvěrů v řádu stovek tisíc navíc nemusíte stavební spořitelně ručit nemovitostí,“ vysvětluje Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Chcete investovat menší částku a zároveň se doma v létě nepotit? Řešením je stínění. Současný trh nabízí široký výběr žaluzií nebo speciálních protislunečních fólií, které nejenže pomáhají bojovat se slunečním světlem, ale také přehříváním interiéru. Žaluzie a další druhy stínění můžete také financovat úvěrem od stavební spořitelny.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) si klade za cíl společně se svými členy vytvářet spolehlivý, funkční a stabilní systém stavebního spoření a také upevňovat důvěru v tento produkt. Důraz klade na vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb lidí žijících v České republice.

Asociace českých stavebních spořitelen vznikla v roce 2000 a v současnosti sdružuje všech pět stavebních spořitelen (Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.). AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě a podílí se stejně jako všichni její členové na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen.