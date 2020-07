Florida dosáhla plné kapacity na jednotkách intenzivní péče, denně reportuje přes 10 000 nových

Americký stát Florida za posledních 24 hodin reportoval přes 12 500 nových případů Covid-19 . Nad hranicí 10 000 případů denně se stát pohybuje již 5. den v řadě. 5denní průměr se vyšplhal na 11 865 případů, což odpovídá růstu o 29% oproti předchozímu týdnu. Celkem Florida registruje přes 350 000 nakažených při téměř 5 000 úmrtích.Počet hospitalizovaných dále stoupá a podle posledních informací již 49 nemocnic ve státě nemá žádné další kapacity pro dospělé pacienty na jednotkách intenzivní péče. Vysoká obsazenost ve spojení s koronavirem snižuje kapacity a možnosti péče pro jiné pacienty.Podle lokálních představitelů je situace ve státě velice špatná, protože údajně zcela chybí systém řízení a to jak na místní tak také federální úrovni. Ve státě dochází k častému komunitnímu šíření viru, jež se vymyká kontrole. Ekonomické důvody nutí především nízkopříjmové skupiny k chození do práce . Podle některých hlasů by se měl stát uzavřít. Ekonomika státu se stejně nezotaví, dokud bude neúspěšně bojovat s pandemií.Za poslední týden se průměrný věk nově infikovaných zvedl nad 40 let. Při první jarní vlně se průměrný věk nakažených z úvodních 65,5 let dostal až na 33 let ke konci června.