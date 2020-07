Koruna bude sledovat dění v Bruselu

mezi EUR/CZK 26,60 a 26,70, jelikož dosud chybí přesvědčivé indikace o tom, zda se ekonomické zotavení odehraje svižně, či přijde výraznější zádrhel. Ostře sledovaný německý ZEW index sice potvrdil solidní výhled do šest měsíců vzdálené budoucnosti, ale poněkud zaskočil trhy výraznou skepsí v hodnocení aktuální situace. Podobně i dobrá data z amerického průmyslu a maloobchodu zastiňují varování epidemiologů o tom, že koronavirus USA zřejmě chytá druhý dech. Výraznějším impulsem podle očekávání pak nebylo ani čtvrteční zasedání Evropské centrální banky, na kterém nebyla oznámena žádná změna v nastavení měnové politiky a prakticky se nezměnila ani rétorika.

Nadcházející týden nenabízí žádná tvrdá ekonomická data a namísto nich. Vzhledem k přetrvávající nejistotě a mnohoznačnosti ekonomických dat nepředpokládáme, že by trh přikládal průzkumům sentimentu a indexům nákupních manažerů přehnanou váhu, jelikož jejich vypovídací schopnost je v takto dynamické době omezená. Aby zahýbaly s kurzem koruny , musely by se od předpokladů odchýlit skutečně dramaticky. Mnohem pozorněji tak bude podle nás trh sledovat politiku. Z České republiky jsme se dočkali vyjádření členů bankovní rady ČNB , ovšem jednalo se o prohlášení patřičně umírněná a tudíž z pohledu koruny neškodná. Mnohem dramatičtější náboj ovšem skrývá. Zde se diskutuje záchranný balíček na podporu evropské ekonomiky v navrhované hodnotě 750 mld. eur . Mezi sporné body patří kromě samotného celkového objemu i poměr mezi půjčkami a granty, zdroje financování a v neposlední řadě i klíč, podle kterého se peníze rozdělí mezi jednotlivé státy . Z dosavadních reakcí lze soudit, žea výraznější rozepře, či kompletní krach jednání, by vyústily v korunové oslabení.