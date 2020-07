Synairgen hlásí úspěšné testy svého léku proti koronaviru. Zvyšuje odolnost pacientů a snižuje riziko hospitalizace a nutnosti plicní ventilace

Britská farmaceutická společnost Synairgen ohlásila pozitivní výstupy testování jejího léku SNG001 proti koronavirovým onemocněním. Podle průzkumu podávání tohoto přípravku formou rozprašování snížilo riziko vážného rozvoje onemocnění až o 79% a výrazně zlepšilo pravděpodobnost uzdravení u testovaných pacientů.Prostředek SNG001 funguje na bázi přirozeně vyskytujícího se antivirového proteinu pojmenovaného interferon beta, který by při přímé inhalaci do plic měl stimulovat imunitní reakci organismu. Cílem léku je snížit u již nakažených pacientů riziko rozvoje vážnější formy onemocnění, jež by vyžadovala asistovanou plicní ventilaci.Podle vedení by zmíněná látka mohla být velkým přínosem v boji s nákazou . Firma bude nyní usilovně pracovat s regulátory na co nejrychlejším posouzení přípravku.