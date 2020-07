Cestovní pojištění si lze sjednat i pro tuzemské pobyty. Drtivá většina Čechů letos stráví dovolenou v ČR

Letošní dovolená bude pro spoustu Čechů jiná než obvykle. Podle průzkumu agentury CzechTourism[i] se letos chystá neuvěřitelných 79 % Čechů strávit dovolenou v tuzemsku. Spousta z nás při cestování v Česku ale zapomíná na pojištění, které si běžně sjednává do zahraničí. V čem spočívají výhody cestovního pojištění u nás?

Cestovní pojištění si většina lidí spojuje jen s výjezdem do zahraničí, ale i na dovolené třeba na Lipně se vyplatí myslet na pojištění. I zde hrozí krádež zavazadel, způsobení škody třetí osobě, úraz či třeba zrušení pobytu.

Produkty uzpůsobený na míru pro cestování po naší republice nyní uvádí na trh ryze česká Slavia pojišťovna. Novinka s názvem Poutník vznikla hlavně v reakci na aktuální situaci, kdy se Češi obávají nebo jen nechtějí letos vycestovat do zahraničních destinací.

„Myslete na to, že pokud jedete na cestu do zahraničí, také si nesjednáváte pouze zdravotní pojištění. Mimo to by mělo dané krytí vždy obsahovat pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě při běžných činnostech nebo také pojištění zavazadel či storna zájezdu, ” uvádí Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny. „Čtyřčlenná rodina zaplatí za týdenní pojištění v ČR přibližně 240 korun, což ve srovnání s celkovou cenou týdenního pobytu při pojištění storna stojí určitě za zvážení,“ dodává.

V jakých případech tedy toto pojištění využijeme?

- Pokud naše ratolesti stráví část prázdnin na dětském táboře, ne vždy je organizátor pojištěn komplexně, proto je dobré pro případ úrazu využít Poutníka.

- Chystáte se projet si danou destinaci na kolech? Srážka s jiným cyklistou, byť malá, může stát i několik tisíc korun (pojištění odpovědnosti).

- Odcizení zavazadel se nemusí přihodit jen v letadle – stačí, aby se někdo vloupal například do chatky v kempu a odcizil všechny věci.

- V rámci připojištění je také možné sjednat si krytí v případě úrazu při rizikových sportech, které obsahuje například horolezectví, via ferrata vyššího stupně obtížnosti, motoristické vodní sporty, sjíždění řek na raftu, kajaku, kánoi a mnoho dalších. V takovém případě vyjde celková částka jen o pár desítek korun navíc.

- K jakémukoli balíčku si můžeme připojistit i domácnost, kterou opouštíme. Celková cena se pak navýší zhruba o 100 korun.

- Stejně tak si můžeme za podobnou cenu připojistit výdaje na veterinární péči o našeho domácího mazlíčka během cestování po ČR.

Ať už se chystáte navštívit jakýkoliv kout naší země, tak Vám přejeme klidný a příjemný pobyt. Pečlivě si ovšem promyslete, zda není vhodné začít nad dovolenou u nás uvažovat podobně jako nad tou v cizině. Zejména pak letos, kdy budou česká rekreační střediska praskat ve švech.





Martin Moc

Senior Media Relations Specialist

WS Czech