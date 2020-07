3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (20.7.2020)

Nejzajímavější víkendovou událostí mimo šíření koronaviru byl třídenní summit EU, kde se měli lídři všech zemí dohodnout na parametrech fondu obnovy a rozpočtu na dalších 7 let. Nakonec však po třech dnech nepřišlo žádné rozuzlení a jednání budou pokračovat dnes. I přesto se podařilo euro dne začat v zelených číslech, což podpořily projevy některých lídrů EU. Indexy naopak dnes ztrácí a připravují se na týden plný zajímavých výsledků za druhý kvartál.

Summit EU zatím bez výsledků

Třídenní jednání lídrů EU se zatím nikam neposunula a trhy tak zůstávají ve většině případů v klidu. Některé zpravodajské servery však hovoří přímo o chaosu mezi lídry, kteří by měli v jednání o podobě a parametrech fondu obnovy a sedmiletém rozpočtu EU jednat znovu dnes. Zatímco země, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko a Švédsko, navrhly zmenšit celý balík a ubrat na přímých dotacích, Itálie a Španělsko jako největší příjemci peněz se snažily omezování co nejvíce zmírnit. Někteří diplomaté tvrdí, že zmíněná „šetrná čtyřka“ už nedrží tak pohromadě. Nizozemsko a Rakousko podle nich dál odolávají a nechtějí přistoupit na kompromis ohledně výše grantů. Jednání budou pokračovat dnes a možná i další dny, což by mohlo být poměrně zajímavým katalyzátorem pro evropské akciové indexy a euro, které jako jediné reagovalo dnes ráno posílením.

Koronavirus, pokles výnosů a dění v USA

Výnosy z amerických dluhopisů začaly týden poklesem a stáhly sebou také americký dolar. Investoři dále monitorují šíření koroanviru v USA a především pak možné restrikce, které by mohly jednotlivé státy znovu zavést. New York postupně pokračuje v otevírání ekonomiky, zatímco Kalifornie již uvažuje nad nařízením, aby lidé opět zůstali doma. Florida hlásí více jak 10 000 nově nakažených za jeden den již 5 dní v řadě. Trump však prohlásil, že je “vše pod kontrolou”. Zároveň investoři trochu nervózně vyhlížejí jednání o fiskální podpoře na obou stranách Atlantiku. Kongres v USA totiž také tento týden projednává fiskální pomoc ekonomice a především ochranu menších podniků.

Ropa prohlubuje ztráty

Ropa pokračuje v poklesu z konce minulého týdne a znovu otestovala úroveň 40 dolarů za barel. Hongkong přitvrdil v boji s šířícím se koronavirem v městském státě a nařídil všem povinné roušky ve sdílených vnitřních prostorech. OPEC zároveň odsouhlasil minulý týden navýšení produkce, což může dostat trhu znovu do imbalance. Spotřebitelský sentiment a data z trhu práce v USA minulý týden vrátily obavy z ekonomického oživení. Křivka růstu poptávky se začíná zplošťovat i na fyzickém trhu s ropou. Obchodníci nyní očekávají další kroky států a jaký dopad na poptávku budou mít.