Pokračující oživení ekonomiky ohrožuje rostoucí počet nakažených (Týdenní zpráva z finančního trhu)

V USA bude i tento týden ústředním tématem rostoucí počet nakažených osob. V Evropě naopak uvidíme další zlepšení předstihových ukazatelů, které se v mnoha případech vrátí na předkrizové úrovně. Ve středoevropském regionu bude hlavní událostí zasedání maďarské centrální banky, která podle nás opět sníží své úrokové sazby. V České republice v závěru týdne uvidíme další zlepšení spotřebitelské a podnikatelské důvěry. Negativní zprávou však může být hodnocení stavu ekonomiky ratingovou agenturou Fitch.

Předstihové ukazatele ukáží další zlepšení sentimentu

Virus covid-19 dále ohrožuje otevírání několika států USA. Denní nárůsty nakažených překonávají na druhé straně Atlantiku své rekordy, zatímco tvrdá data z ekonomiky dále ukazují zlepšení. Některé vysokofrekvenční ukazatele však opět vzbuzují obavy, že oživení ekonomiky nebude tak silné, jak se očekávalo. Vzhledem k absenci zveřejňovaných dat pro tento týden bude v USA zásadní epidemiologický vývoj. Na druhou stranu v eurozóně bude zveřejněna řada předstihových ukazatelů, které by shodně měly ukázat další oživení ekonomiky. Spotřebitelská důvěra by se měla vrátit k historickému průměru (-11,8 b.), zatímco PMI uvidí návrat ke svým předkrizovým úrovním. V případě služeb by to mělo být dokonce nad padesáti bodovou úrovní oddělující kontrakci ekonomiky od expanze.

Ve středoevropském regionu bude hlavní událostí zasedání maďarské centrální banky. Ta podle nás opět sníží své úrokové sazby na 0,6 %. Důležitá bude také polská průmyslová produkce za červen, která naznačí, jak se dařilo klíčovému sektoru v tuzemsku. V druhé polovině týdne na to naváže polský nezaměstnanost, která opět mírně poskočí nahoru. A na závěr budou zveřejněny indikátory důvěry Českého statistického úřadu za červenec. Nálada spotřebitelů již v předchozích měsících umazala zhruba polovinu poklesu způsobeného současnou krizí a lze předpokládat, že v tomto trendu bude i nadále pokračovat. Po konci pátečního obchodování pak zveřejní své hodnocení ratingová agentura Fitch. Vzhledem k výraznému zhoršení stavu veřejných financí očekáváme, že dojde ke zhoršení výhledu z aktuálně stabilního na negativní.

Koruna tento týden otevírá na úrovni 26,66 za euro. Podle našeho názoru by se v následujících dnech měla dočkat dalšího posílení. Naznačuje to pozitivní sentiment v celém segmentu rozvíjejících se měn nebo na akciových trzích. Hlavním důvodem ale podle nás bude nárůst tržních úrokových sazeb, který odstartovalo nedávné zveřejnění překvapivě vysoké inflace. Investoři tak v současnosti přehodnocují svá očekávání ohledně vývoje úrokových sazeb ČNB v nejbližší době, což se promítá do vyšších úrokových sazeb na trhu a vyšší atraktivity koruny.

V závěru týdne si koruna mírně polepšila

Třídenní jednání Evropské rady přineslo náznaky dohody. Nizozemsko, Rakousko, Dánsko a Švédsko, tedy opoziční země, souhlasily s částkou 390 mld. EUR ve formě grantů a zbývající část ve formě úvěrů. Nicméně jednání budou pokračovat i dnes v odpoledních hodinách, kde by měla být dojednána celková částka a mechanismus kontroly.



V sobotním rozhovoru guvernér ČNB Jiří Rusnok prohlásil, že další uvolnění měnových podmínek není potřeba. Podle něj je jeden z důvodů stále rychlá inflace a současné nastavení úrokových sazeb je tak dostatečné. Oproti tomu jeho kolega z bankovní rady Tomáš Holub řekl, že by nebyl proti zavedení záporných úrokových sazeb, pokud by to bylo potřeba. Zároveň ale také dodal, že diskuze o nekonvenčních opatřeních není na místě.

Polská centrální banka potvrdila minulý týden současné nastavení měnové politiky. Nic na tom nezměnil ani nárůst tamní jádrové inflace na nejvyšší úroveň v historii. V takovém módu podle nás zůstane centrální banka minimálně až do poloviny příštího roku. Nic nového nepřineslo ani jednání Evropské centrální banky. Ta potvrdila své odhodlání dále nakupovat státní dluhopisy a další finanční aktiva aktuálním tempem. Ačkoli je podle prezidentky Ch. Lagarde hospodářský vývoj mírně lepší, než ECB předpokládala, na jejím směřování to nic nemění.