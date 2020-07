Jak se měří motivace zaměstnanců? Co jsou to motivační mapy?

Motivace zaměstnanců rozhodně patří mezi tři nejdůležitější faktory. V souvislosti s angažovaností a výkonem se mluví ještě o spokojenosti se vztahy s lidmi na pracovišti a výší mzdy (platu) včetně odměn a benefitů. Jak se ale měří motivace zaměstnanců? Víte, co jsou to motivační mapy? Pokud ne, čtěte dál…

„Motivace zaměstnanců zvyšuje až 16× jejich produktivitu.“

O motivaci formou odměňování a benefitů jsme psali v článcích „Odměňování a benefity, které zaměstnance skutečně motivují“ nebo „3 důvody, proč přicházejí firmy o zaměstnance.“

Motivace zaměstnanců by se měla u nadřízených školit

Ne v každé firmě se manažeři a vedoucí pracovníci školí na trénincích manažerských dovedností, jak svůj tým správně motivovat. A to je velká škoda! Mnoho zaměstnanců tak ukončuje svůj pracovní poměr z důvodu dlouhodobé stagnace, nemožnosti se posunout kariérně dál, popřípadě je ubíjí stále stejná pracovní náplň po mnoho let.

Co je to motivace?

Je to energie, vnitřní pohon, síla ráno vstát z postele, těšit se na nový den a radovat se z dalšího odchodu do práce. Motivace se ale může časem měnit – pokud se neudržuje, postupně klesá. Vzpomeňte si, když jste nastoupili na nové vysněné pracovní místo. S jakým zápalem jste se vrhli do práce, byli jste nadšení z nových pracovních úkolů a užívali si firemní večírky a teambuildingové akce.

Maslowova pyramida potřeb

Nejznámější teorie motivace je bezesporu Maslowova pyramida potřeb. Méně známá je pak Hertzbergova teorie hygienických faktorů, vnitřní a vnější motivace, motivace 1.0-3.0 Daniela Pinka apod. Určitě jsou zajímavé všechny, nicméně postrádají jistou praktičnost. Jsou pouze teoretické a nepracují se skutečnou motivací u člověka. Z tohoto důvodu vznikly motivační mapy.

Motivační mapy se zabývají praktickou stránkou

James Sale se zajímal o skutečnou otázku praktičnosti výše uvedených teorií, zkoumal podstatné body a došel k závěru, že k pochopení praktické stránky motivace dobře poslouží motivační mapy. Ty se staly srozumitelným diagnostickým návodem pro různé typy osobností.

Motivační mapy jsou rozděleny na 9 motivátorů, a to ve 3 skupinách podle podobných charakteristik – výkonu, vztahů a růstu. Každý člověk se řadí hned k několika motivátorům a stává se jejich jedinečnou kombinací. Důležité ale je, co převažuje. Pořadí a síla určuje skutečnou motivaci daného jedince. První tři motivátoři – obránce, přítel a hvězda, se řídí především vztahy na pracovišti. Ředitel, stavitel a odborník jsou zaměřeni na výkon. Tvůrce, duch a hledač mají za cíl růst společnosti i sebe samých.

Jak využívat motivační mapy?

Každý člověk je originál. S pomocí motivační mapy by měl porozumět vlastním hodnotám a přáním pro vlastní sebe motivaci. Jedná se o skvělý nástroj pro nadřízené pracovníky, jež mají díky analýze motivační mapy perfektní data pro zvyšování výkonu.

Tip! Na internetu si můžete vyzkoušet testy motivačních map, nebo se zkuste zamyslet a určit sami, jaký typ člověka jste vy nebo váš zaměstnanec. Bude se vám to hodit pro důležitá obchodní a kariérní rozhodnutí, rozvoj týmu nebo vlastní uvědomění.

Chcete lépe porozumět svým zaměstnancům, pracujete na personálním oddělení nebo se chcete stát personalistou?

Zdroj: hrnews.cz

Autorka: Ing. Romana Hubáčková

Editorka: Zuzana Klímová