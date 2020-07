Cebia: Shrnutí vývoje trhu ojetých vozidel v 1H20 - zlevnění o 7%, pokles nabídky o 5%, pokles dovozu o 23%

Vlivem oslabení koruny došlo ke zdražení dovozů, řada domácností čelí finanční nejistotě či dokonce snížení rodinného rozpočtu , což přesunulo jejich zájem na levnější auta , a proto se do Česka začaly více dovážet starší vozy, což může mít negativní dopad na zestárnutí a zhoršení technického stavu českého vozového parku, jehož stáří letos poprvé překročilo hranici 15 let.

V nabídce ojetých vozů se v prvních šesti měsících více než před rokem vyskytovala auta dovezená ze zahraničí, ať už v letošním roce nebo minulých letech. Auta ze zahraničí se prodávala v průměru 11 let stará, zatímco tuzemská byla v průměru 7 let od výroby. Dovezené ojeté vozy tedy vykazovaly o 4 roky vyšší průměrné stáří než česká

Ve snaze alespoň nějakého zisku přitom řada prodejců přistupovala ještě k dodatečným slevám. V následujících měsících se však očekává, že ceny půjdou opět nahoru. Pokles ve výrobě nových aut , nepříznivý kurz koruny pro dovozy aut a menší ochota lidí měnit častěji auto by se měly projevit menší nabídkou ojetých vozů, a to zejména mladých ojetin. „Sehnat kvalitní ojeté auto se může ukázat jako těžší úkol než v předešlém roce. Kvůli kurzu koruny se do Česka budou dovážet levnější a méně kvalitní vozy, na kterých bude možné více vydělat. Ti, kdo si plánují koupit ojeté auto v dohledných měsících, by se měli po něm poohlédnout co nejdříve,“ upozorňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už téměř tři desítky let pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám při prodeji ojetin.