Crypto newsletter: Bitcoin spadl pod úroveň $9100

Dle reportu společnosti Skew vzrostl Open Interes na futures kontraktech na Bitcoinu i přes pokles volatility. Poslední data ukazují, že Open Interest na Bybit crypto exchange vyskočil na nové maximum ve výši 434 mil. dolarů do července. Obchodované objemy obvykle rostou v případě růstu tržní volatility. Nicméně když více obchodníků vstupuje na trh, tak Open Interes roste přirozeně. CEO bybitu Ben Zhou řekl, že jeho burza zaznamenala v poslední době růst registrací. Dle něj se jedná o indikátor býčího trhu, který kryptoměnu čeká.

Poslední vzestup rizikové averze pomohlse oprostit od klínové formace. Včera cena prorazila úroveň 9 100 dolarů . Obchodníci by se mohli soustředit na support na úrovni 8 964,31 dolarů . Zdroj: xStation5

Výzkumník Ethereum Foundation Justin Drake řekl, že Ethereum 2.0 by nemuselo být spuštěno do ledna 2021 . Foundation dosud uváděla termín 2020 Ethereum 2.0 je novou generací Ethereum blockchainu, která nabízí větší možnosti včetně zvýšení kapacity transakcí či decentralizovaný vývoj a další. Ehereum 2.0 bude ke svému spuštění potřebovat veřejné otestování a program na odstranění bugů, který by měl trvat alespoň 3 měsíce. Dle Justina Drake nic z toho nezačne ve Q3 2020 . Nejbližší termín spuštění je dle něj 3. ledna (12. výročí Bitcoinu ).