OPEC+ plánuje zvyšovat produkci 

Historické produkční škrty ropného kartelu OPEC a jeho spojenců pomohly vybalancovat trh, který čelil největšímu rozdílu mezi poptávkou a nabídkou v historii. Aktuální produkční škrty o velikosti 9,7 mbpd jsou platné pouze do konce měsíce července a podle nejnovějších zpráv se producenti nechystají v aktuálních škrtech nadále pokračovat. Od srpna by tak měla nabídka na trhu vzrůst a při pohledu na šířící se koronavirus v USA a restrikce, které jsou znovu zaváděny, mohou mít býci na ropě před sebou několik složitých týdnů.

Saudové i Rusko jsou pro zvýšení produkce

Ropný kartel a jeho spojenci s Ruskem se ve středu dohodly, že od srpna začnou zvyšovat produkci. Škrty by tak měly být zmírněny o 1,6 milionů barelů. Producenti si slibují, že postupné otevírání ekonomik povzbudí dále v růstu poptávku a pro barely se najde odbyt. Jak Saudská Arábie, tak Rusko přitom očekávají, že se pro dodatečné barely najde poptávka na domácí půdě a nebude se tak zahlcovat zahraniční trh. Kartel původně odsouhlasil navýšení o 2 miliony barelů, ovšem některé země musí kompenzovat své předešlé nadprodukce.





Producentů optimismus vychází také z reportu IEA, který ukázal, že to nejhorší má propad poptávky za sebou, nicméně postupné zotavení bude pokračovat celou druhou polovinu roku 2020. Ve svém měsíčním reportu dokonce OPEC oznámil, že očekává v příštím roce růst poptávky o 7 milionů barelů. Nikdo však neví na kolik jsou v reportech započítány případné další restrikce cestování nebo pohybu. Druhá vlna, kterou očekává většina epidemiologů může znovu donutit země uzavřít hranice a omezit pohyb osob, což je výrazný zásah do poptávky po ropě.





Kupci i prodejci jsou s aktuální cenou spokojeni

Ze samotného pohledu na graf se na ropě poslední dobou příliš nedaří převzít otěže kupcům, ani prodejcům. Dostáváme se do užšího obchodního rozpětí, které na druhou stranu může naznačovat něco velkého. Většinou trhy chodí po schodech. To znamená, že jim chvilku trvá než se odhodlají k výraznějšímu pohybu a musí nejprve nabrat síly. Právě to můžeme sledovat za posledních několik týdnů s velmi silnou rezistencí se v tomto případě zdá být cena 41 dolarů.



Restrikce ohrožují celý trh

Šíření koronaviru ve Spojených státech, ale také v Evropě nebo v Austrálii je poměrně výrazným ohrožením obnovující se poptávky. Aktuální býčí trh tak nemá příliš skálopevné fundamentální základy, jelikož stojí hlavně na produkčních škrtech, které se budou od srpna zmenšovat. To by mohl být potencionálně ještě větší problém, než se na první pohled může zdát. Samozřejmě budou škrty stále obrovské kolem 8 milionů barelů, ale poptávka může začít opět rychle klesat a klidně překonat aktuální nabídku, což bude opět tlačit na skladovací kapacity, které jsou téměř plné. Záporné ceny už sice neuvidíme, protože propad poptávky nebude tak ohromný a Saudové nebudou prodávat ropu za extrémně nízké ceny. Ale klidně se můžeme dostat pod prodejní tlak. Stačí jen, aby se stalo něco, s čím trhy tolik nepočítají.