Praha se chystá citelně zvýšit jízdné MHD, Uber se raduje. Je to zarážející, neboť se tím za peníze běžných lidí, často zasažených koronakrizí, podpoří automobilismus

V čase koronavirové krize, kdy mají lidé obecně hlouběji do kapsy a mnozí se bojí, že budou propuštěni, zamýšlí pražští konšelé v nejméně vhodnou dobu dále zatížit jejich peněženky, a omezit tak dále spotřebitelské výdaje v metropoli. Tím podváží ekonomiku Prahy. Kvůli dražšímu jízdnému budou třeba lidé i méně utrácet v restauracích nebo méně navštěvovat hospody, což může druhotně dopadnout do růstu míry nezaměstnanosti v Praze. To vše v době, kdy má za sebou metropole takřka desetileté přebytkové hospodaření.