Perly týdne: Čína roste o 60 %, akcie naráží na strop a my přestáváme dávat výpovědi

Ceny ve městech by mohly v důsledku koronakrize poklesnout, Čína anualizovaně roste prý o 60 %. V řadě zemí se vlády snaží pomoci ekonomice fiskální stimulací, což vede k dosud nevídaným rozpočtovým deficitům. A u nás klesá spokojenost s politikou, důvěra obyvatel v ústavní instituce červnu proti březnu klesla. To vše naleznete v pravidelných Perlách Týdne Patria.cz.

Ve světě…

Města netáhnou, nemovitosti půjdou dolů: CNBC přináší rozhovor se známým ekonomem Robertem Shillerem s tím, že ten se „opět obává poklesu cen nemovitostí“. Konkrétně by se mělo jednat o nemovitosti nacházející se ve městech. Důvodem má být podle ekonoma to, že se snižují výhody spojené s životem ve městech, jako jsou návštěvy restaurací, muzeí, či divadel. Shiller k tomu dodal, že investiční aktiva jako akcie, reality, i dluhopisy se nyní obchodují za vysoké ceny.

CNBC připomíná, že pandemie se doposud cen nemovitostí ve velkých amerických městech nedotkla, i když práce z domova a sociální distancování vedlo k přesunu lidí na předměstí. Shiller se proto domnívá, že právě nemovitosti na předměstích mohou být lepší investicí. Na druhou stranu je podle něj příliš brzo na to nemovitosti v centrech měst „úplně odepsat“. V minulosti totiž „města dokázaly přežít společenské a technologické změny, jako byl vynález telefonu na konci devatenáctého století“.

Podle Shillera se tehdy někteří také domnívali, že přichází konec měst, ale nakonec k tomu nedošlo, protože „lidé se stále chtěli scházet a být spolu“. CNBC dodává, že Shiller správně předpověděl prasknutí hypotéční bubliny a nyní tvrdí, že prudký růst nezaměstnanosti vyvolává nejistotu ohledně dalšího vývoje v americkém hospodářství. Jsme podle něj nyní ve stavu, kdy se „učíme za pochodu, jsme všichni online a to změní povahu zaměstnání, která budeme mít“.

Čína o 60 % nahoru: Známý odborník na čínskou ekonomiku Michael Pettis si všímá toho, že podle čínského ministerstva obchodu čínský růst ve druhém čtvrtletí „bezpochyby předčil růst americký“. Pettis se nad takovým tvrzením podivuje s tím, že možná došlo k záměně anualizovaných a neanualizovaných čísel. Zájem vyvolala čínská oficiální čísla i u ekonoma Scotta Sumnera, který zase na svém blogu tvrdí, že pokud by Čína používala americkou metodologii, rostla by nyní o 60 %.

Sumner poukazuje na to, že produkt v Číně rostl ve druhém čtvrtletí o 3,2 %, což podle něj zní věrohodně. Jde přitom o růst meziroční, který v prvním čtvrtletí dosáhl 6,8 %, ale pokud bychom měřili změnu relativně k předchozímu čtvrtletí, tak bychom podle ekonoma v prvním čtvrtletí dostali pokles kolem 11 %. Pokud pak extrapolujeme předchozí trend, tak Čína svými posledními čísly podle Sumnera v podstatě tvrdí, že se produkt nyní vrátil zhruba na trend. To znamená, že mezi prvním a druhým čtvrtletím ekonomická aktivita rostla zhruba o více jak 12 %. Kde se vzalo oněch 60 %?

Ve Spojených státech se pracuje s mezičtvrtletními růsty, ovšem anualizovanými. Pokud bychom takto pracovali s posledními čísly z Číny odvozenými výše, dostaneme téměř 60 % růst. A hlavní poučení tkví podle ekonoma v tom, že vykazované růsty v obou ekonomickách nejsou přímo porovnatelné. Čína měří růst relativně ke stejnému období minulého roku – tedy za posledních 12 měsíců. Američané také pracují s 12 měsíčním růstem, ale úplně jiného typu: Změří růst za poslední tři měsíce a pak jej anualizují – převedou na číslo, které ukazuje, jaký by byl růst za celý rok, pokud by se situace nezměnila. Sumner míní, že nejlepší by bylo, pokud by obě země zveřejňovaly oba typy čísel, protože každé má něco do sebe a mohli bychom přímo porovnávat srovnatelné.

Akciový strop: John Authers z Bloombergu tvrdí, že na trhu se hodně hovoří o psychologických úrovních a tento výraz a koncept je celkově nadužíván. Authers ale k tomu ukazuje následující graf s vývojem indexu S&P 500 od pondělí do středy tohoto týdne. Červeně je v grafu vyznačena úroveň, na které index začínal letošní rok. Authers podotýká, že ono klišé o významných psychologických hranicích může mít v tomto případě něco do sebe:

Zdroj: Twitter

Deficity nevídané: V řadě zemí se vlády snaží pomoci ekonomice fiskální stimulací, což přispívá k prohlubování rozpočtových deficitů. Blog WSJ v následujícím grafu srovnává vývoj deficitů americké vlády v jednotlivých letech od roku 2013. Již minulý rok se deficit dostal mimořádně hluboko, ovšem zdaleka ne tak, jako v roce letošním:

Zdroj: Twitter

Lepší jen akcie a finanční podmínky: Mohamed El-Erian ukazuje na svém twitterovém účtu následující tabulku z dílny Bloomberg Economics, která srovnává vývoj řady indikátorů ve srovnání s tím, jaká byla situace na konci ledna. V pořadí za sebou jde počet nově nakažených koronavirem, index míry uzavření ekonomiky, žádosti o podporu v nezaměstnanosti, vytížení veřejné dopravy, letecká doprava, žádosti o hypotéku, spotřebitelský sentiment, tržby v maloobchodě v porovnatelných obchodech, návštěvy v restauracích, aktivní ropné vrty, výroba oceli, poptávka po elektrické energii, vývoj na akciovém trhu a finanční podmínky v americké ekonomice. K výraznějšímu zlepšení došlo jen u těchto posledních dvou indikátorů. Nejhorší je naopak situace v oblasti počtu nově nakažených a u těžby ropy:

Zdroj: Twitter

Menší a starší. A rozvody: Eurostat představuje nové projekce populačního vývoje v EU. Jak ukazuje následující graf, populace by měla vzrůst ze současných cca 448 milionů na cca 450 milionů v roce 2030, pak by měl nastat postupný pokles až na 416 milionů v roce 2100. Zároveň se výrazně snižuje podíl lidí v produktivním věku.

V druhém grafu Eurostat srovnává evropské země podle počtu rozvodů na 1 000 obyvatel. Nejvíce jich podle něj probíhá v zemích jako je Lotyšsko, Litva, Dánsko a Švédsko. Česká republika má nejvyšší počet rozvodů ze zemí mimo sever Evropy, na opačném konci žebříčku jsou Malta, Irsko, Slovinsko a Itálie s Chorvatskem:

a u nás doma...

Nespokojenost s politikou roste: Centrum.cz píše, že „důvěra obyvatel Česka v ústavní instituce červnu proti březnu klesla. Nejvýrazněji se snížila u hejtmanů, krajských zastupitelstev a prezidenta. Hlavě státu věří 44 procent lidí, což je o šest procentních bodů méně než v březnu. Je to nejméně od června 2017, kdy mu věřilo 41 procent obyvatel“. Stávající hodnocení politické situace ale nadále zůstává výrazně lepší, než bývalo v období let 2012 a 2013, uvedlo CVVM, které průzkum důvěry v ústavní instituce a spokojenosti s politickou situací tradičně provádí.

Kartičkáři: Seznam.cz píše o tom, že „Češi jsou národem „kartičkářů“. V peněžence nebo v mobilu jich nosí průměrně deset. Věrnostní karty ale mají hlavně přínos pro obchodníky: díky údajům z karty zákazníka mohou ušít reklamu a nabídku na míru“. Obchody lidi motivují k založení věrnostní karty slevami, bonusy a přístupy ke službám. „Zákazníky lákají na racionální, ale i emocionální faktory, jako je dárek k narozeninám. To jsou i faktory, které zvyšují loajalitu ke značce, a obchodníkovi tak přinášejí peníze,“ říká strategický plánovač společnosti Ogilvy Jiří Jón.

Z analýzy Shopper společnosti GfK vyplynulo, že „zákazníci s věrnostní kartou v obchodech utratí více než lidé bez ní. Potvrzuje to i manažerka věrnostního programu IKEA Iva Pohlová. „Členové IKEA Family naše obchodní domy navštěvují častěji a nakupují více než zákazníci, kteří v klubu nejsou,“ uvedla pro seznam.cz

Tři pozice: Seznam.cz informuje i o tom, že i přes celkově se zhoršující situaci na trhu práce jsou tři obory, které stále táhnou. Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC konkrétně uvedl, že se výrazně snižuje počet lidí, kteří dali výpověď, „z nějakých 66 procent na podzim na 45 procent teď“. A naopak vzrostl počet těch, co dostali výpověď, - zhruba se zdvojnásobil. A zvýšil se také počet těch, kterým nebyla obnovena smlouva ze 17 procent na 28 procent.“

„Lidé chybí na pozicích s velmi vysokou a náročnou kvalifikací. Jedná se například o pracovníky v IT či pracovníky s technickým zaměřením. „O finanční poradce a pracovníky v pojišťovnictví je však momentálně také velký zájem. Podle Dombrovského to koresponduje se současnou situací a poukazuje to na to, co lidé momentálně potřebují. U pojišťovnictví LMC dokonce eviduje meziroční nárůst pozic o 43 procent“, píše seznam.cz.