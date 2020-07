Nejobchodovanější akcie Saxo Bank v 2. čtvrtlet: Navzdory obavám z COVIDu-19 vystřelily akcie prudce vzhůru

Peter Garnry, ředitel pro akciovou strategii, k tomu poznamenává:

„Byli jsme sice svědky masivního comebacku akciových trhů, ale to ještě neznamená, že už je vše v pořádku. Na počátku třetího čtvrtletí jsou trhy i nadále velmi křehké. Index VIX předpovídá na léto vysokou volatilitu a teprve zveřejnění výnosů za 2. kvartál odhalí skutečné škody v korporátním sektoru a snad i nabídne hrubý nástin toho, co můžeme očekávat.”

Nejobchodovanější akciové tituly Saxo Bank ve 2. kvartále (% výnos ve 2. kvartále) :

3. Danske Bank (+19 %)

Text pokračuje komentářem Petera Garnryho, vedoucího kapitálové strategie, k TOP 5 obchodovaným akciovým titulům mezi klienty Saxo Bank:

Když se cena akcií Tesly ve 2. čtvrtletí znovu vyšplhaly nad 1000 dolarů , získala si firma tímto neskutečným comebackem znovu pozornost novinových titulků. A i když sám Elon Musk v květnu na Twitteru protestoval, že jsou akcie jeho společnosti nadhodnocené, investoři si to evidentně nemyslí. Bude zajímavé sledovat výnosy za 2. kvartál, které nám řeknou přesněji, jak Tesla pandemii COVIDu-19 zvládla.

Po nešťastném vykročení do nového roku se trhy ve druhém čtvrtletí odrazily ode dna a spolu s nimi se znovu odlepili od země i výrobci letadel. COVID-19 si vybral velkou daň , neboť pandemie výrazně omezila osobní leteckou přepravu , a oddálila tak nákupy nových strojů. Opětovné otevírání dalších zemí by mohlo přinést tolik potřebné světlo na konci tunelu, zatím však není jasné, jak dlouho ještě potrvá, než se cestující i letiště vrátí do normálního stavu před pandemií.