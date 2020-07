Covid-19 update: Izrael obnovuje omezení, Indie 3. zemí s více jak 1 miliónem případů, Brazílie nad 2 milióny, v USA 75 000 nových případů

Podle agenturních zpráv počet nových případů Covid-19 USA za posledních 24 hodin překročil 75 200 případů.Počet nakažených Brazílii překročil hranici 2 miliónů, počet nakažených v Indii překročil hranici 1 miliónu při denním přírůstku necelých 35 000 případů.Množí se případy kritiky přístupu prezidenta Trumpa k celé pandemii. Guvernér státu New York Andrew Cuomo v jednom z rozhovorů uvedl, že virus rozdělení americké společnosti a federální nekompetentnosti je horší než samotná epidemie Covid-19 Cuomo mimo jiné také pohrozil možností uzavření restaurací v New Yorku kvůli opakovanému a masivnímu porušování anticovidových pravidel tímto sektorem.S kritikou vystoupil také šéf Facebooku Mark Zuckerberg v konferenčním hovoru s Dr. Anthony Faucim, když uvedl, že je zklamán například z absence adekvátního systému testování a z toho, že Trump a jeho administrativa ustavičně snižují kredibilitu a odbornost hlavních poradců a celé CDC a i nadále vedou polemiky o tom, jestli by lidé měli používat základní prostředky ochrany jako roušky Situace v Izraeli se zhoršuje a to do té míry, že vláda rozhodla o obnovení některých omezení. Podle komentářů je situace horší než na jaře, rostou počty nakažených a také lidí se závažnými průběhy a počty úmrtí. Vláda proto rozhodla, že od pátku do neděle budou opětovně platit některá restriktivní opatření jako uzavření obchodů a nákupních středisek, bazénů, kadeřnictví, muzeí či turistických atrakcí.