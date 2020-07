Ekonomický kalendář: Lídři EU budou diskutovat záchranný fond i rozpočet

Lídři EU budou diskutovat záchranný fond

Michiganský sentiment by měl mírně růst

BlackRock a StateStreet dnes budou reportovat své výsledky

Evropské trhy otevřely smíšeně. V mírných ziscích se obchoduje německý DAX a také futures na americké indexy. Dnes bude zveřejněna celé řádka makrodat, nejdůležitější by však měl být začátek jednání o záchranném fondu EU. Lídři evropských zemí budou diskutovat podmínky využití 750 miliardového záchranného fondu a také rozpočet EU ve výši 1,09 bilionu euro na dalších 7 let. Rozhovory by se měly protáhnout do soboty a mohly by být docela náročné. Střetnou se názory celé sedmadvacítky a bloků zemí, které mají různé představy o využití záchranného fondu i evropského rozpočtu.

10:00 - Polsko, Report z trhu práce za červen.

Změna zaměstnanosti. Expected: -3.9% YoY. Previous: -3.2% YoY

Růst mezd. Expected: 1.5% YoY. Previous: 1.2% YoY

11:00 - eurozóna, CPI inflace za červen (final). Expected: 0.3% YoY

14:30 - USA, trh s bydlením za červen.

Stavební povolení. Expected: 1280k. Previous: 1216k

Započaté stavby nových domů. Expected: 1165k. Previous: 974k

14:30 - Kanada, velkoobchodní prodeje za květen. Expected: +8.2% MoM. Previous: -21.6% MoM

16:00 - USA, University of Michigan index spotřebitelské nálady za červenec. Expected: 79. Previous: 78.1

19:00 - USA, počet aktivních ropných vrtů. Previous: 181