Rozbřesk: Barel ropy za 100 dolarů? Zapomeňte…

Březnový výplach, dubnový kolaps, květnová rally a konečně červnová a červencová nuda. Tak by se dalo ve zkratce shrnout dění na ropném trhu posledních pěti měsíců, kterému nejprve dominovala extrémní volatilita, jež v průběhu léta vystřídala nebývalá cenová stabilita, když se ropa Brent zatvrzele drží na úrovni 40 USD/barel. Aktuální obchodní seance tak sice příliš vzrušení nenabízejí, za pozornost nicméně stojí, jak vlastně korona-krize poznamenala střednědobý a dlouhodobý výhled na cenu ropy.



Ve střednědobém horizontu bude hrát prim postupná normalizace zdecimované poptávky, které budou mocně sekundovat produkční škrty ze strany členských zemí OPEC+. Za předpokladu, že světovou ekonomiku nepostihne další negativní šok v podobě druhé vlny pandemie, by ve zbytku tohoto roku a dále v roce 2021 mělo probíhat rebalancování ropného trhu, tedy odbourávání přebytečných zásob ropy. Právě překlopení tržní bilance z mohutného přebytku do deficitu je tím hlavním argument, proč by cena ropy mohla ke konci roku 2020 atakovat hranici 50 USD/barel a mírně růst také v příštím roce.



Z dlouhodobé pohledu se však argumenty ve prospěch výrazně dražší ropy hledají ztěžka. Hlavním důvodem je výhled na ropnou poptávku. Všechny historicky nejvýznamnější šoky do globální spotřeby ropy (1973, 1979 a 2008) totiž rezultovaly ve strukturální oslabení jejího růstu. Jinak řečeno, i když se spotřeba ropy vrátí na před-krizovou úroveň, to samé již neplatí v případě růstové trendu. V souvislosti s probíhající korona krizí přitom není důvod pochybovat, že by tentokrát něco mělo být jinak, zvláště bude-li dále akcelerovat fenomén elektromobility a obecný trend “zelenání“ ekonomik.



Nižší závislost globální ekonomiky na fosilních palivech a dlouhodobě slábnoucí poptávka je konec konců hlavní důvod, proč ropné společnosti jako Shell nebo BP významně snižují své dlouhodobé výhledy na cenu ropy na úroveň 55-60 USD/barel. To neznamená, že by ropný trh přestal být v jádru cyklický a cena ropy nebude dále volatilní, slabší poptávka však bude limitovat cenový růst. A předpovědi o brzkém návratu ropy nad 100 dolarů za barel? Ty se v tuto chvíli jeví spíše jako fantazie než smysluplná realita…



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se v průběhu čtvrtečního obchodování držela v těsném pásmu blízko hranice 26,70 EUR/CZK, kterou chvíli úspěšně otestovala. Ranní zprávy o slabých výsledcích evropských registrací nových automobilů ignorovala, i když výroba automobilů v těchto měsících do jisté míry rozhoduje o rychlosti oživení české ekonomiky. Stejně tak stranou pozornosti zůstaly i komentáře ze strany ECB, která se naznačuje vyčerpání celého rámce aktuálního programu kvantitativního uvolňování.



Dnes jsou na pořadu dne ceny ve výrobě, které ukážou, pod jakým tlakem poptávky se nacházejí tuzemské průmyslové firmy. Významnější várka dat však přijde na řadu až za týden, kdy budou zveřejněny předběžné výsledky indexů nákupních manažerů, díky kterým trhy získají alespoň základní aktuální náhled na situaci v průmyslu a ve službách v největších evropských ekonomikách. Doposud sice vyznívaly slibně, nicméně je otázkou, nakolik byly ovlivněny pouze realizací odložené poptávky a nakolik jde už o nový udržitelný business.



Zahraniční forex

Včerejší zasedání ECB tentokrát nebylo pro eurodolar událostí, která by jim dokázala výrazněji pohnout. Kvantitativní uvolňování ve velmi uvolněné režimu zůstává v platnosti, přičemž Ch. Lagardeová varovala, že snížení fiskální expanze ve druhém pololetí roku by bylo chybou, čímž se dostáváme k právě zahajovanému jednání lídrů EU. To by měl řešit vznik Fondu obnovy, který by v koordinaci s nový rozpočtem unie měl do ekonomiky nasypat až 750 mld. EUR. Spory ohledně toho, jak bude fiskální balík přesně vypadat (půjčky versus granty) a čím bude podmíněn (vysoká nezaměstnanost + dodržování právního státu) však EU rozdělují, a tak by bylo pro euro pozitivním překvapení, kdyby přes víkend došlo k dohodě. Mimochodem, pokud by EU podmiňoval transfery z rozpočtů Unie dodržováním právního státu, tak pro zlotý je důležitou (negativní) zprávou, že polská opozice napadla u Nejvyššího soudu výsledky voleb (nelíbí se jí způsob zvolení termínu a podpora státních médií provládního prezidenta).



Eurodolar však může opět trochu žít vyšší averzí k riziku, když denní počet nově nakažených COVIDem dosáhl v USA rekordu (77 tisíc) a denní přírůstky mrtvých se blíží jednomu tisíci. Mezitím se vyhrocují spory USA-Čína, když Washington sankcemi cílí na vybrané členy KSČ. To vše jsou paradoxně dobré zprávy pro dolar.



Ropa

Cena severomořské ropy Brent končí týden na tam, kde jej začala - těsně nad hranicí 43 dolarů za barel. Nebývalá cenová stabilita přetrvává navzdory svižně rostoucímu počtu nově nakažených koronavirem ve Spojených státech (75 000) nebo varovných signálech ze Španělska a Austrálie (v obou případech nejvyšší nárůst nově nakažených za více než dva měsíce), což jsou veskrze nepříjemné zprávy pro další oživení globální ropné poptávky.



Dnes odpoledne přijdou na řadu data k aktivitě amerických producentů. Tempo poklesu počtu aktivních vrtných souprav v posledních týdnech výrazně zvolnilo, a proto bude zajímavé sledovat, zda se na pozadí stabilizace cen ropy podaří trend zlomit a aktivita “břidlicářů” se odrazí ode dna.