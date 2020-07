Evropská rada projedná záchranný fond na podporu ekonomiky (Ranní zpráva z finančního trhu)

Tento týden uzavře jednání Evropské rady, které má hlavní téma záchranný fond na podporu ekonomiky a sedmiletý rozpočtový rámec unie. Ačkoli politici mluví o potřebě rychlého schválení, podle nás je tento proces teprve na svém začátku. Předpokládáme tak, že dnes dojde pouze k dohodě na základním rámci fondu, ale detaily zůstanou nevyřešeny. Kalendář jinak nabídne spíše druhořadé statistiky včetně tuzemských cen průmyslových výrobců, které v červnu stagnovaly. Koruna prozatím ignoruje zlepšující se podmínky na finančních trzích. Podle nás však vyšší úrokové sazby a pozitivní sentiment na rozvíjejících se trzích povedou k jejímu brzkému posílení.

Tuzemské průmyslové ceny stagnují

Hlavní událostí dnešního dne ale i celého týdne je bez pochyby jednání Evropské rady. Ústředním tématem je záchranný fond na podporu ekonomiky v objemu 750 mld. EUR a rozpočtový rámec Evropské unie. Zároveň to bude i vyvrcholení dílčích jednání, která jsme viděli za poslední měsíc. K samotnému schválení ale podle nás vede ještě dlouhá cesta v podobě vyřešení celé řady politických i technických otázek. Pravděpodobně tak dneska, resp. zítra dojde ke schválení základního rámce fondu, jeho cíle a záměru společné emise státních dluhopisů. Detaily, jako je finální velikost, podíl dotací a úvěrů a alokační klíč, budou ale dále předmětem diskuze a hledání kompromisu.

Dnešní zveřejnění vývoje tuzemských cen průmyslových výrobců uzavře sérii červencových měsících dat. My očekáváme v souladu s trhem přibližně jejich stagnaci v meziměsíčním i meziročním vyjádření. Polský trh práce by měl za červen vykázat mírné zrychlení růstu mezd, zatímco míra zaměstnanosti dále lehce poklesne. V závěru dne pak americký trh nemovitostí ukáže další oživení stavební aktivity.

Koruna odolává pozitivním fundamentům

Včerejší jednání ECB podle očekávání nepřineslo nic nového. Nastavení úrokových sazeb i programů nákupů finančních aktiv tak zůstává beze změny. Ze zveřejněného prohlášení vyplývá, že program nákupu státních dluhopisů (PEPP) spuštěný v reakci na pandemii Covid-19 zůstane flexibilní v časovém horizontu, nakupovaných aktivech a dotčených zemích. Zároveň ECB potvrdila, že program neskončí dříve, než v polovině příštího roku, a navíc splatné dluhopisy budou reinvestovány až do konce roku 2022.

Polská jádrová inflace v červnu podle očekávání vyskočila na 4,1 % y/y a je tak nejvyšší od roku 2000. Ceny služeb vzrostly dokonce o 7,4 %, a to zejména v turismu. Tamní centrální banku však více znepokojuje křehké oživení ekonomiky, což podle nás povede ke stabilním úrokovým sazbám až do konce roku 2021.

Koruna po předchozím pokusu posílit pod úroveň 26,60 za euro včera zůstala stabilní. Podle našeho názoru by se však měla v nejbližších dnech dočkat posílení. Naznačuje to pozitivní sentiment v celém segmentu rozvíjejících se měn nebo na akciových trzích. Hlavním důvodem ale podle nás bude nárůst tržních úrokových sazeb, který odstartovalo páteční zveřejnění překvapivě vysoké inflace. Investoři tak v současnosti přehodnocují svá očekávání ohledně vývoje úrokových sazeb ČNB v nejbližší době, což se promítá do vyšších úrokových sazeb na trhu. Tím se zlepšuje i atraktivita koruny, která je z tohoto pohledu nejvyšší od začátku května. Euro po konci tiskové konferenci ECB skončilo včera vůči dolaru s mírným ziskem na úrovni 1,142. Maďarský forint po předchozím posílení stagnoval, zatímco polský zlotý naopak včera oslabil o čtvrt procenta.