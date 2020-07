Robinhood a pan Buffett

Podle některých názorů je současný vývoj na akciovém trhu do značné míry tažený chováním investorů používajících platformu Robinhood. Jde prý zejména o mileniány, kteří si oblíbili akcie FAANG (plus několik dalších), táhnou jejich ceny nahoru a následně i celý trh. Jde asi o velkou zkratku, ale použijme jí jako symbol. Můžeme se pak ptát, zda se bude nakonec smát Robinhood, či pan Buffett.



K této otázce mě přivedl článek na Marker Medium, který se zase ve svém nadpise ptá, zda pan Buffett neztratil své investiční schopnosti. Podobné otázky zaznívají nyní častěji a článek zmiňuje, že podobné to bylo na konci devadesátých let. Tedy v době, kdy vrcholila internetová bublina a investování ve stylu pana Buffetta nebylo zrovna v kurzu. A akcie Berkshire si ve srovnání s trhem vedly následovně:









Jenže jak víme, „kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe“, a v této epizodě se „naposled“ smál pan Buffett Příběh ale tímto grafem nekončí, protože karty se po čase znovu obrací. Někdy v roce 2019 začíná Berkshire za celým trhem opět zaostávat a v posledních měsících se mezera rozšířila velmi znatelně:Z těchto tří grafů můžeme vytvořit dva úplně rozdílné příběhy. Ten první bude hovořit o tom, že pan Buffett se smál naposledy jednou a bude se smát i podruhé. V tomto příběhu se i nyní na trhu, respektive na FAANG a přidružených akciích (které dohromady tvoří velkou část celkové kapitalizace a táhnou trh nahoru), vytvořila bublina. Ta praskne a v delším období si opět povedou lépe ty akcie , na které sází známý investor.Příběh druhý by vyprávěl, že prasknutí internetové bubliny a následné roky, kdy si pan Buffett vedl lépe, byly jen přechodným obdobím. Obdobím, kdy byly korigovány excesy, ale ne celkový trend posunu k internetu, digitalizaci. Posunu od tvrdého k měkkému. V tomto příběhu, se pan Buffett smál uprostřed, ale nakonec to budou ti, kteří nesázeli na tradiční firmy jako Coca Cola , ale na vznik nové ekonomiky (a uvažme, že panu Buffettovi v posledním grafu značně pomáhal Apple ). Další vývoj ale také může přinést nějakou střední cestu. To znamená, že by mírně praskla určitá bublinka na těch nejpopulárnějších „robinhoodovských“ akciích a zároveň by se vedlo o něco lépe „buffettovským“ titulům. Zasmáli by se tak všichni, kteří by tituly drželi delší dobu.Mimochodem, jsou tu akcie jako Domino's Pizza, které si po dlouhou dobu vedly lépe, než FAANG tým. Tyto firmy ukazují, že úspěšná transformace může proběhnout i tam, kde by jí moc lidí nečekalo. Tento týden jsem se tu například věnoval populárnímu a „technologickému“ Applu, u kterého třeba S&P Global Market Intelligence čeká, že do roku 2029 zvýší své tržby o více než 40 % a EBITDA o více než 70 %. U Domino's Pizza projektuje firma růst tržeb o 66 % a EBITDA o více než 80 %.