ECB ubezpečující. Neměnili jsme, ale hodnotili

I přesto, že se nacházíme v ekonomicky bezprecedentní době, v Evropské centrální bance zavládla, s nadsázkou řečeno, letní nálada, byť stále se silnou příchutí nejistoty. Vzhledem k intenzitě opatření proti dopadům koronaviru, která byla přijata již dříve, se červencové zasedání Rady guvernérů neslo nikoli v duchu změn, nýbrž hodnocení. A to, jak uvedla guvernérka Lagardeová, dopadlo dobře, byť jsme stále daleko od situace před koronavirem.

Evropská centrální banka na dnešním zasedání rozhodla ponechat sazby beze změny. Stejně tak se stalo i v případě programů dodávek likvidity, od QE, tedy APP, až po program PEPP. Důraz byl stejně jako na červnovém zasedání kladen právě na pandemický program PEPP. Opět se potvrdilo, že tento nástroj je pro ECB naprosto klíčový. Guvernérka Lagardeová připomněla, že byl od úplného začátku vytvořen se dvěma funkcemi. Tou první je zlepšení přenosu transmisního mechanismu měnové politiky a zabránění fragmentace trhů, druhým pak uvolnění měnových podmínek, které utrpěly ránu z důvodu dopadů pandemie koronaviru.

Klíčovým znakem programu PEPP je, jak již bylo zmíněno dříve, jeho flexibilita. Ta se týká objemu, časového rámce, druhu skupovaných aktiv a jurisdikcí. ECB má dále v plánu flexibilitu plně využívat. Jak ukázala poslední data, tempo nákupů programu zpomalilo, což se dle Lagardeové stalo díky větší stabilitě finančních trhů a menšímu riziku jejich fragmentace. Na tom se dle guvernérky shodla i Rada guvernérů, která, spíše než aby přemýšlela o změnách nastavení měnové politiky, se zaměřila na hodnocení efektivity nástrojů. Verdikt zní, ECB je s jejich fungováním spokojena.

Na to lze navázat otázkou, která se objevila již dříve a vícekrát, a to zda ECB využije všechny prostředky programu PEPP, tj. 1,35 bilionu euro, případně zda dojde na naplnění předpokládaného časového rámce, který je nastaven na konec června 2021. Legardeová k tomu uvedla, že nastavení programu PEPP bylo vytvořena proto, aby byl schopen plnit svou duální funkci. Do té doby, dokud ECB neuvidí významná pozitivní překvapení v obou funkčních oblastech programu, což dle guvernérky zatím nevidí, vše pojede podle plánu, tedy budou využity všechny dostupné prostředky.

Z hlediska hodnocení ekonomického vývoje ECB poukázala na evidentní zlepšení ekonomické aktivity, které jde ruku v ruce s otevíráním ekonomik. Ukazatele, které centrální banka sleduje, jsou však stále pod úrovněmi z doby před koronavirem. Výhled je každopádně nadále spjat s riziky nakloněnými směrem dolů. I proto je potřeba, aby si ECB udržela nezbytnou akomodativní podobu měnové politiky, zaznělo explicitně.

Potvrzuje se tak, že k tomu, aby se evropská měnová autorita rozhodla jakkoliv (ne)měnit nastavení měnové politiky, bude potřebovat více dat. Ta bude mít k dispozici nejdříve v září, a to včetně nového výhledu. Relativně pozitivní výstup z dnešního zasedání se podepsal na mírně posilujícím euru proti dolaru. O něco větší vliv na kurz však očekáváme v návaznosti na zítřejší jednání lídrů EU ohledně fondu obnovy a rozpočtu.