Otec bankrotního modelu předpovídá další megabankroty

Vlna megabankrotů právě začala. Takové varování si pro americké investory připravil profesor prestižní newyorské univerzity Edward Altman, tvůrce jednoho z nejznámějších modelů pro předpovídání firemních bankrotů – Altmanova Z-skóre.

Žádost o bankrotovou ochranu podle kapitoly 11 amerického federálního bankrotového zákona podalo letos zatím více než 30 firem se závazky za více než 1 miliardu USD. Do konce roku se jejich počet zvedne na 60, domnívá se Altman, který je emeritním profesorem na Stern School of Business.

Globální firmy prodaly v tomto roce zatím dluhopisy za rekordních 2,1 bilionu dolarů (graf níže). Skoro polovina jde na vrub americkým emitentům. Tamní centrální banka se na jaře zavázala k nákupům firemního dluhu a dalších aktiv, aby podnítila trading. Půjčovat si tak začalo být levnější a americké firmy na to ve druhém čtvrtletí odpověděly prodejem dluhopisů za stovky miliard dolarů. A protože korporátní dluh má sklon k tomu obchodovat se nejvíc čerstvě po svém vydání, vyvolala exploze v emisi dluhu také boom v tradingu, což už mohly registrovat (a také registrovaly) velké americké banky a hlavně jejich obchodní desky.

Rally na trzích s dluhem, poháněná měnověpolitickými stimuly, teď drží dlužníky nad vodou, i když některé firmy už jsou podle S&P Global Ratings proaktivní, protože nevědí, jestli budou schopné si půjčit i ve druhém pololetí.

Altman i další jiní ale varují, že mnoho firem konečné zúčtování jednoduše odkládá.

“Do konce roku 2019 došlo k velkému nahromadění firemního dluhu a já jsem si myslel, že s koronavirovou krizí se trh dočká určitého tolik potřebného oddlužení,” uvedl Altman. “Teď to ale vypadá, že trhy znovu využívají něčeho, co by mohlo být šílené oživení,” uvedl také.

V USA požádaly v posledních týdnech o soudní ochranu před věřiteli průkopník v těžbě břidličného plynu Chesapeake Energy Copr nebo maloobchodník Brooks Brothers Group.

Fitch Ratings odhaduje, že neschopnost splácet firemní dluh by celosvětově mohla letos překonat úrovně z globální recese v roce 2009.

Před riziky už kupce dluhopisů varovala Man Group, největší veřejně obchodovaný hedgeový fond na světě. A také Světová banka.

“Rychlost a rozsah zvýšení firemního dluhu v tomto roce představuje různá rizika pro již tak křehké globální ekonomické vyhlídky,” uvedl Ayhan Kose z SB. Obzvláště zranitelné jsou prý země, kde je velký podíl výpůjček v zahraničních měnách nebo na kratší období. Hrozí jim totiž fluktuace směnných kurzů a také nutnost přerolovávat dluh rychleji.

Podle Altmana dělají firmy opak toho, co by měly dělat, totiž snižovat dluhové břemeno. Stejnou věc dělaly banky po globální finanční krizi roku 2008. “Když se zvýší riziko platební neschopnosti, další dluh už nepotřebujete. Potřebujete ho méně,” uvedl Altman.

A pokud jde o prašivé firemní dluhopisy, prodané Fedu v rámci jeho masivního stimulačního programu, část těchto prodejů není podle Altmana nic jiného než hrnutí problémů před sebou, respektive před firmami, které si podporu nezaslouží.

