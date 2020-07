5 pravidel pro přehodnocení digitální transformace v důsledku covidové krize

Téměř přes noc krize covid-19 zvětšila rozdíly ve výkonnosti jednotlivých firem – mezi těmi, které investovaly do technologických inovací před pandemií a těmi ostatními. Otázkou nyní je, jak urychlit tento druh digitální změny, i když mnozí zaostávají. Aby společnosti přežily a prosperovaly, budou muset bez rozdílu velikosti nebo oblasti podnikání používat nové strategie i způsoby myšlení.

Výzkum společnosti Accenture provedený na konci roku 2019 hodnotil rozdíly v zavádění digitálních technologií, jejich hloubky a pronikání do kultury firem. Zjistil, že 10 % největších společností („lídři“) rostou příjmy dvojnásobně oproti spodním 25 % („loudalové“). Přístupy a metody obou skupin se dramaticky liší. Například lídři zavedli automatizaci a umělou inteligenci pětkrát rychleji než loudalové a implementovali strategie, které jim dávají vysokou důvěru ve spolehlivost jejich dat. Stejný vzor platí i pro další technologie.

Silné digitální základy již pomáhají lídrům rychle se přizpůsobit krizi. Příkladem je globálně působící obchod, který roky investoval do klasického prodeje i dodávek dalšími kanály, přičemž nabídl vyzvednutí ve stovce svých obchodů. Když byli nuceni uzavřít své fyzické obchody kvůli covidu-19, za pouhých 48 hodin dokázali rozšířit své služby do 1400 obchodů, přičemž si zachovali většinu svých příjmů. Mezitím se mnoho jejích konkurentů snažilo posílit své online kanály.

Zajímavý je i příklad světového výrobce potravin, který investoval do schopností modelování „digitálních dvojčat“ a nástrojů založených na umělé inteligencí a zvládl optimalizovat svůj dodavatelský řetězec dříve, než konkurenti získali přístup k důležitým informacím a analyzovali je. To mu umožnilo přesouvat zásoby do blízkosti výrobních míst a vyhnout se odstávce výroby kvůli nedostatku surovin.

Při transformaci firem nám většina generálních ředitelů říká, že rozumí cíli, ale mnozí si nejsou jistí, jak postupovat vpřed s dostatečnou rychlostí a s důvěrou v úspěšnou transformaci, která bude generovat skutečné hodnoty.

Tváří v tvář „brutálním faktům“

Současná krize je unikátní. Miliardy lidí na celém světě téměř okamžitě změnily své chování, což mělo na podnikání hluboký a trvalý dopad. Firmy nemohou jednoduše snížit náklady a „zmrazit“ stav, ale musí zrychlit na novou úroveň digitálního výkonu, aby splnily nová očekávání zákazníků, přizpůsobily se zdravotním omezením covid-19 a využily nové příležitosti k růstu.

Prvním krokem pro vrcholové managery je posouzení úrovně digitální vyspělosti jejich organizace. Je správný čas respektovat moudrou radu: musíte si zachovat víru, že nakonec zvítězíte, bez ohledu na obtíže, a zároveň čelit brutálním faktům současné reality. Ve většině společností „brutální fakta“ odhalí, že jsou na své digitální cestě dále, než si uvědomili. K předběhnutí konkurentů musí jejich vedení přehodnotit dosavadní transformaci a řídit se novými pravidly:

Rychle do cloudu . Lídři vytvářejí digitální jádro a rychle je rozšiřují do celé firmy. A to je možné pouze se silným základem v cloudu, který poskytuje inovační, výkonnostní a talentové výhody pro to, aby se věci dělaly jinak a rychle. Schopnost využít výhody cloudu má 95 % lídrů v digitalizaci, ale jen 30 % společností na opačném pólu. Stanovte si cíl, že minimálně 50 % svého podnikání přesunete do cloudu v příštích 12 až 24 měsících, pokud jste na začátku cesty, a nejméně 75%, pokud jste dál.

. Lídři vytvářejí digitální jádro a rychle je rozšiřují do celé firmy. A to je možné pouze se silným základem v cloudu, který poskytuje inovační, výkonnostní a talentové výhody pro to, aby se věci dělaly jinak a rychle. Schopnost využít výhody cloudu má 95 % lídrů v digitalizaci, ale jen 30 % společností na opačném pólu. Stanovte si cíl, že minimálně 50 % svého podnikání přesunete do cloudu v příštích 12 až 24 měsících, pokud jste na začátku cesty, a nejméně 75%, pokud jste dál. Sestavte svůj digitální „tým“. Všechny společnosti by měly být schopné poskytovat zážitky, které zákazníci a zaměstnanci očekávají. Vytvoření digitálního základu však nelze provést samostatně a vyžaduje nové druhy vztahů s digitálními, technologickými a cloudovými společnostmi. Najměte tým, který vám může pomoci budovat a stát se součástí vašeho digitálního jádra, který má zájem na vašem úspěchu a věnuje vašemu podnikání pozornost a zdroje, které vyžaduje.

Všechny společnosti by měly být schopné poskytovat zážitky, které zákazníci a zaměstnanci očekávají. Vytvoření digitálního základu však nelze provést samostatně a vyžaduje nové druhy vztahů s digitálními, technologickými a cloudovými společnostmi. Najměte tým, který vám může pomoci budovat a stát se součástí vašeho digitálního jádra, který má zájem na vašem úspěchu a věnuje vašemu podnikání pozornost a zdroje, které vyžaduje. Učte se. Organizace musí při řešení složitých problémů přemýšlet nad rámec tradičních způsobů podnikání. Učte se od svých zákazníků, zaměstnanců a lídrů ve vašem oboru i v dalších odvětvích. V reakci na covid-19 některé zdravotnické a veřejné organizace rychle a úspěšně adaptovaly osvědčené modely interaktivních virtuálních agentů z telekomunikačních a finančních služeb.

Organizace musí při řešení složitých problémů přemýšlet nad rámec tradičních způsobů podnikání. Učte se od svých zákazníků, zaměstnanců a lídrů ve vašem oboru i v dalších odvětvích. V reakci na covid-19 některé zdravotnické a veřejné organizace rychle a úspěšně adaptovaly osvědčené modely interaktivních virtuálních agentů z telekomunikačních a finančních služeb. Zeštíhlujte. Téměř přes noc se organizace posunuly směrem k digitalizaci a začaly pracovat vzdáleně. A k původnímu modelu fungování se často podle svého vedení nechtějí vrátit. Pokud má být zachována tato úroveň agility, zvažte, jaké vnitřní bariéry během krize padly. Poté vytvořte štíhlé procesy rozhodování a správy, zefektivněte zadávání zakázek a rozvíjejte svou kulturu, abyste podpořili nový způsob práce.

Téměř přes noc se organizace posunuly směrem k digitalizaci a začaly pracovat vzdáleně. A k původnímu modelu fungování se často podle svého vedení nechtějí vrátit. Pokud má být zachována tato úroveň agility, zvažte, jaké vnitřní bariéry během krize padly. Poté vytvořte štíhlé procesy rozhodování a správy, zefektivněte zadávání zakázek a rozvíjejte svou kulturu, abyste podpořili nový způsob práce. Jednejte s úmyslem. Pokud máte zrychlit, potřebujete pro to získat své lidi. Jasně formulovaný cíl je nezbytný pro techniky řízení změn, které využívají energii zaměstnanců řídit změny a pružně jednat.

Společnosti, které chápou jedinečnou povahu této krize a uplatňují tato nová pravidla transformace, mají příležitost se z ní vynořit jako ještě silnější a stát se lídry.

Accenture je přední globální společnost poskytující široké spektrum profesionálních služeb v oblasti strategií a poradenství, interaktivního marketingu, informačních technologií a outsourcingu s digitální podporou ve všech těchto oblastech. Kombinujeme bezkonkurenční zkušenosti a úzce specializované znalosti ve více než 40 průmyslových odvětvích, a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Díky práci 505 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích přináší Accenture neustále inovace, které pomáhají klientům po celém světě zlepšovat jejich výkon a vytvářet trvalé hodnoty.