Český hypoteční trh nečekaně vře

Květnové číslo, což byla pouhá 4 %, po dvouciferných jarních růstech budilo dojem, že na trh s hypotékami dolehla obava z důsledků koronakrize . Teď to ale vypadá, že české domácnosti – tedy ty, co si berou hypotéky – zjevně ani v červnu neměly pocit, že se blíží špatné časy a že by bylo dobré s přijetím nového velkého a dlouhodobého závazku v podobě hypotéky posečkat.

Průměrná úroková sazba podle hypoindex.cz v červnu klesla na 2,21 % (což je o 9 setin procenta níž než v květnu). Kombinace vysokého objemu a nízké sazby je celkově trochu záhadou: v nynější rizikem zatížené situaci by dávala smysl buď kombinace nízké sazby a nízkého objemu (pokud by banky poskytovaly hypotéky jen pečlivě vybraným klientům, u kterých by nebyla nutná velká riziková prémie), nebo naopak kombinace vysoké sazby a vysokého objemu (pokud by banky poskytovaly hypotéky leckomu, ale s velkou rizikovou prémií).