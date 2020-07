Blíže k vakcíně, Netflix zveřejní výsledky

Akciové trhy v USA a v Evropě během včerejšího dne posilovaly hned od začátku obchodování, když se objevovaly další pozitivní komentáře ohledně vývoje vakcíny na COVID-19. Hlavní zprávu v tomto směru přinesl americký týdeník „The New England Journal of Medicine“, ve kterém se objevila informace o pozitivních účincích léku od Moderny (+6,9%), jehož testování ukázalo zlepšení průběhu nemoci. Britský deník „The Telegraph“ zase uvedl, že testování léku pod taktovkou AstraZeneca (+5,2%) a Oxfordu také přináší pozitivní výsledky. Lidem se zvýšila produkce protilátek bez jakýchkoli vedlejších účinků. Trhy tak tyto zprávy podpořily.

Mimo to, výrazně lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí včera před otevřením trhu zveřejnila investiční banka Goldman Sachs (+1,4%), která reportovala zisk na akcii ve výši 6,26 USD (vs. očekávaných 3,78 USD) při celkových příjmech 13,3 mld. USD (+41% r/r). Příjmy byly také lepší, než se čekalo a plynuly zejména z výnosů z obchodování. Jelikož banka nedisponuje klasickou úvěrovou divizí, tak nebyla nucena tvořit vysoké rezervy na budoucí nesplacené úvěry.

Dnes nás čeká opět řada výsledků v čele s Netflixem (-0,3%), který by měl potvrdit svoji roli „pandemického vítěze“. Čeká se růst jak na úrovni tržeb, tak na úrovni zisku (1,8 USD na akcii). V prvním čtvrtletí Netflix přidal 15,7 milionu předplatitelů, čímž více jak dvojnásobně předčil odhady. Ve druhém čtvrtletí management očekává, že přidá dalších 7,5 milionu předplatitelů. To by znamenalo asi 3x více než ve stejném období vloni. Čísla by však mohla být ještě příznivější, když karanténa začala ve většině zasažených států až kolem poloviny března. Silná poptávka po streamingu totiž pravděpodobně trvala déle.