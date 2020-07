Rozbřesk: Nové registrace aut v EU zmírňují propad, OPEC+ od srpna zvýší produkci

S opětovným rozběhem výroby a znovuotevřením autosalónů se propad prodejů automobilů v zemích EU začíná zmírňovat. Alespoň to naznačují červnové statistiky registrací nových osobních aut zveřejněné dnes ráno. Ve srovnání s loňským červnem celý trh propadl o 22,3 %, respektive o 273 tisíc vozů. Propad od začátku roku nicméně stále dosahuje více než 38 %, což konkrétně znamená, že se trh EU (bez Velké Británie) zmenšil o více než 2,6 mil. automobilů a k historickému minimu dosaženému při minulé recesi už zbývá jen velmi malý krůček.

Navzdory celkově tragickým výsledkům se už v jedné zemi odlepily prodejní výsledky ode dna. Touto výjimkou je Francie, kde se prodalo o 1,2 % více než loni v červnu. Spíše než o návrat spotřebitelského optimismu a firemních investic se tentokrát jednalo o efekt šrotovného, které Francie mezi prvními zavedla. Německé šrotovné, na které se spoléhala celá střední automobilová Evropa, se však zaměřilo na úplně jiný cíl – elektromobilitu – s výsledky prodejů aut zatím nemohlo. Největší evropský trh tedy padá zhruba o třetinu, a to jak za červen, tak za první pololetí. V pořadí druhý – britský – se za první pololetí zmenšil na zhruba polovinu. Z pohledu jednotlivých výrobních skupin si v první polovině roku vedly nejlépe německé automobilky, jejichž podíl na upadajícím evropském trhu vzrostl na více než 38 %, a to nepřekvapivě na úkor především francouzských a italských producentů.

Výsledky prodejů automobilů v první polovině letošního roku jsou sice velmi zajímavé, avšak stále je třeba je brát s velkou rezervou. Jsou ještě silně ovlivněny postupným otevíráním autosalonů a jen opatrným návratem zákazníků. Je tak pravděpodobné, že se už v dalších měsících podaří část propadu kompenzovat, neboť se bude realizovat odložená poptávka a automobilky budou dál dodávat auta, která si před měsíci objednali jejich zákazníci. Bylo by však relativním úspěchem, kdyby se letošní propad evropského trhu podařilo korigovat alespoň na 20 %. Včetně Británie by šlo o výpadek o zhruba 3 mil. aut, což by stále znamenalo lepší výsledek než v roce 2013. Jako stimul kromě šrotovného může zafungovat i cena před zavedením emisních pokut. Podstatnější otázkou však začíná být, zda se trh vrátí k stabilnímu růstu už v roce 2021.





CZK a dluhopisy

Koruna se včera dopoledne úspěšně pokusila prolomit hranici 26,60 EUR/CZK, avšak dlouho na silnějších úrovních nezůstala. Odpoledne se opět svižně vrátila tam, kde ráno začínala. K tomu aby se konečně odpoutala od hranice 26,70 EUR/CZK stále postrádá dostatečný impuls v podobě lepších zpráv z ekonomiky nebo zvýšený zájem zahraničních investorů o české dluhopisy. Na zásadní domácí ekonomickou zprávu o vývoji ekonomiky v kritickém druhém kvartále si však trhy budou muset počkat až do konce měsíce.

Zprávou dne pro dluhopisový trh byla nepochybně úspěšná emise sedmiletého eurobondu, který se podařilo upsat s mírně negativním výnosem. MF prodalo papíry v plánované hodnotě 300 mil. EUR při poptávce přesahující 1 mld. EUR.



Zahraniční forex

Ropa Brent se vcelku pohodlně drží nad úrovní 43 dolarů za barel a bez problémů tak vstřebává včerejší rozhodnutí aliance OPEC+ snížit od srpna rozsah produkčních škrtů z 9,7 na 7,7 mil. barelů denně. Nakonec, aliance postupuje podle původního plánu a pro trhy tak nešlo o žádné překvapení. Navíc, dle saúdského ministra Abdulazise bin Salmana by kolektivní omezení produkce mohlo efektivně činit 8,1-8,3 mil. barelů denně s ohledem na závazek “těžebních hříšníků” vykompenzovat slabou disciplinovanost z minulých měsíců.

To, že úsilí aliance OPEC+ rebalancovat ropný trh přináší své plody, včera potvrdila data k zásobám surové ropy ve Spojených státech, které dle EIA poklesly o mohutný 7,5 mil. barelů a výrazně tak překonaly očekávání trhu. Posledním zajímavým číslem tohoto týdne pak bude zítřejší aktivita amerických producentů.



Ropa

Eurodolar zakotvil nad úrovní 1,14 a vyhlíží nejen dnešní zasedání ECB, ale především zítřejší resp. víkendové jednání EU. Averze k riziku přitom dále klesá, což eurodolaru pomáhá nehledě na příchozí makroekonomická data z USA (viz např. relativně dobrý výsledek amerického průmyslu za červen).

Pokud jde o dnešní zasedání ECB, tak od něj nic nového neočekáváme s tím, že Ch. Lagardová Lagardeová bude deklarovat připravenost banky použít všechny dostupné nástroje, aby pomohla ekonomice a udržela kreditní marže u vládních dluhopisů pod kontrolou. Euru by takové poselství nemělo ublížit.



Akcie

Zámořské indexy sice neudržely svůj velmi pozitivní start, přesto ale sentiment zůstal uprostřed týdne pozitivní. Jednou z nejzásadnějších zpráv včerejšího dne, která určovala směr globálních trhů, bylo oznámení farmaceutické společnosti Moderna, že její vakcína úspěšně tvoří protilátky proti nákaze Covid-19 u pacientů ve skupině od 18 do 55 let. Z korporátních výsledků včera příjemně překvapila investiční banka Goldman Sachs. Dalo se očekávat, že po tak volatilním kvartálu bude její výsledek výrazně nadprůměrný, konečný report ale překonal i velmi optimistická očekávání. Například zisk na akcii zde analytici očekávali 3,9 USD, dočkali jsme se ale 6,26 USD.