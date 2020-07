JPMorgan se zbavila všech akcií ČEZ

Energetická společnost ČEZ měla nového kvalifikovaného akcionáře zhruba jen dva týdny. Americká skupina JPMorgan, která jak jsme informovali, oznámila krátce před letošní valnou hromadou ČEZ více než procentní podíl na hlasovacích právech, totiž disponuje již jen 0,08 %. A to jen díky ponechaným finančním instrumentům (swapům) navázaných na akcie energetické skupiny, samotné akcie ČEZ totiž již nevlastní žádné.

Investoři se mohli dané údaje dozvědět v přehledech regulátora teprve včera 15. července, přestože ČNB hlášení od JPMorgan obdržela dle zveřejněných údajů již v pátek večer. V ten den dopoledne přitom na ČNB doputovalo nejprve hlášení jen o drobném snížení podílu ze strany JPMorgan, které přitom bylo následně již na konci týdne zveřejněno. V celé své „kráse“ se tak opět ukázalo využívání znění domácího zákona týkající se oznamovací povinnosti (dle § 122 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu), kdy ČNB má povinnost uveřejnit získaná data nejpozději do 3 pracovních dnů. Například v zámoří by se investoři asi divili, pokud by si tamní SEC nechávala „pro sebe“, jak prezentuje ČNB „zpravidla kvůli kontrole“ nahlášené údaje až 3 dny. Zkrátka jiný kraj, jiný mrav…





Zdroj: ČNB

Každopádně připomeňme, že americká banka nejprve k letošnímu 22. červnu oznámila podíl na hlasovacích právech ČEZ ve výši 1 %. O den později, tedy zároveň k rozhodnému dnu pro účast na letošní valnou hromadu, ještě podíl navýšila na celkových 1,11 %. Prostřednictvím britské dceřiné společnosti J.P. Morgan Securities zkrátka kromě navázaných finančních instrumentů vlastnila 1,04 % samotných akcií ČEZ, resp. tedy téměř 5,6 mil. kusů.

Pár dnů po rozhodném dnu na letošní dividendu 34 Kč, konkrétně k 7. červenci se JPMorgan ještě s celkovým podílem 1 % na hlasovacích právech těsně udržela coby kvalifikovaný akcionář. Co se týká samotných akcií, jejich vlastnictví k danému dnu pokleslo na necelých 5 mil., resp. od posledního hlášení o více než 600 tisíc. O den později k 8. červenci však již JPMorgan nevlastnila žádnou akcii ČEZ. Tento den akcie ČEZ na pražské burze zakončily na 485 Kč, jinými slovy JPMorgan se mezidenně zbavila akcií ČEZ v hodnotě za zhruba 2,4 mld. Kč.

Akcie ČEZ žádné nadprůměrné obchody na pražské burze, natož na burze RM-Systém, nezaznamenávají. Vzhledem zejména ke zmiňovanému mezidennímu skokovému zbavení se podílu ze strany JPMorgan je jasné, že prodejní transakce přímo na burzách neproběhly. A akcie přitom vlastně ani nemohly skončit na jiném než jen jednom účtu. Žádný subjekt totiž vlastnictví více než procenta akcií ČEZ nově nenahlásil.

Z hlediska likvidity možno pro zajímavost uvést, že například za poslední měsíc se na pražské burze s akciemi ČEZ uskutečnily obchody celkem jen za zhruba 2,3 mld. Kč. Naposledy včera majitele vyměnily akcie ČEZ za 122 mil. Kč, titul zakončil na 2 měsíčních minimech 471 Kč. Pomineme-li dividendu, čistě kurzově tak akcie ČEZ od počátku roku ztrácí 7,5 %.





Valná hromada

K letošnímu setkání akcionářů možno zmínit, že se jej zúčastnili akcionáři vlastnící přes 79 % všech akcií. Vzhledem k majoritnímu podílu státu (Ministerstva financí), tedy minoritní akcionáři s více než 9 % akcií. Zda mezi nimi byli i zástupci zmiňované skupiny JPMorgan, není z dosud zveřejněných dokumentů jasné.

Každopádně největší rozpory při rozhodování šlo vypozorovat při schvalování politiky odměňování managementu ČEZ či odvolání a volby členů dozorčí rady. V těchto případech hlasovalo proti i přes 43 mil. akcií, resp. tedy hlasů. Na názorovou shodu minoritních akcionářů pak ukazovalo také hlasování při protinávrzích kvalifikovaného akcionáře (skupiny okolo M.Šnobra), zejména u návrhu změn Stanov. Ten podpořilo 18,7 mil. akcií, resp. hlasů. Tak jako tak, stát překvapení se svými zhruba 376 mil. akcií na valné hromadě nepřipustil. Ať už návrhy představenstva či své návrhy dokázal svou „silou“ vždy prosadit. Protinávrhy neměly šanci.