Belgie a koronavirus: zahájení rozvolňovací fáze č. 5 prozatím odloženo

Belgie: zahájení rozvolňovací fáze č. 5 prozatím odloženo

15.07.2020 / 15:25 | Aktualizováno: 15.07.2020 / 16:00

V posledních dnech čísla belgického Sciensana jasně ukázala mírné zvýšení počtu infikovaných osob a to zejména u mladých lidí (20% nových denních infekcí se týká věkové skupiny 20-29 let). Rychlost reprodukce viru je opět nad 1%. Bezpečnostní rada státu se proto rozhodla neudělit souhlas k zahájení 5. rozvolňovací fáze. Informovala o tom belgická premiérka Sophie Wilmes během tiskové konference 15. července. Nové zasedání bezpečnostní rady státu se bude konat 23. července, kdy budou údaje znovu vyhodnocovány a rozhodne se, zda se k 1. srpnu přistoupí k plánovaným rozvolněním (zejména zdvojnásobení počtu osob povolených během indoorových a outdoorových akcí), nebo naopak budou přijata nová opatření (například povinnost roušky na nových místech nebo místní omezení pohybu ve vybraných lokalitách). Do té doby platí stávající opatření.